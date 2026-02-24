Володин: передача ядерного оружия Украине может привести к ядерной войне
Передача Великобританией и Францией ядерного оружия Украине может привести к ядерной войне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
Он отметил, что такая информация требует незамедлительного реагирования. Володин также рассказал, что 24 февраля вопрос о ядерном вооружении Украины будет обсуждаться на совете Госдумы.
Председатель нижней палаты парламента также отметил, что следует подготовить обращение к парламентам Франции и Великобритании с «предложением провести парламентское расследование в отношении данной информации и для выявления должностных лиц, замешанных в этом преступном сговоре, нарушении международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия».
24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта рассматривается французская боеголовка TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
Совет Федерации предупредил, что намерение Парижа и Лондона поставить на Украину ядерные взрывные устройства приведет к резкой эскалации конфликта. В связи с данными СВР РФ сенаторы призвали членов британских палаты общин и палаты лордов и французских депутатов национального собрания и членов сената инициировать соответствующие парламентские расследования.
Кроме того, обращение сенаторов направили по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.