Володин: передача ядерного оружия Украине может привести к ядерной войне

Председатель нижней палаты парламента также отметил, что следует подготовить обращение к парламентам Франции и Великобритании с «предложением провести парламентское расследование в отношении данной информации и для выявления должностных лиц, замешанных в этом преступном сговоре, нарушении международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия».