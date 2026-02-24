Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Володин: передача ядерного оружия Украине может привести к ядерной войне

Ведомости

Передача Великобританией и Францией ядерного оружия Украине может привести к ядерной войне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Он отметил, что такая информация требует незамедлительного реагирования. Володин также рассказал, что 24 февраля вопрос о ядерном вооружении Украины будет обсуждаться на совете Госдумы.

Председатель нижней палаты парламента также отметил, что следует подготовить обращение к парламентам Франции и Великобритании с «предложением провести парламентское расследование в отношении данной информации и для выявления должностных лиц, замешанных в этом преступном сговоре, нарушении международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия».

Песков: РФ учтет в переговорах сообщения о планах вооружить Киев ядерным оружием

Политика / Международные отношения

24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта рассматривается французская боеголовка TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

Совет Федерации предупредил, что намерение Парижа и Лондона поставить на Украину ядерные взрывные устройства приведет к резкой эскалации конфликта. В связи с данными СВР РФ сенаторы призвали членов британских палаты общин и палаты лордов и французских депутатов национального собрания и членов сената инициировать соответствующие парламентские расследования.

Кроме того, обращение сенаторов направили по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её