Песков: РФ учтет в переговорах сообщения о планах вооружить Киев ядерным оружием

«Это вопиющее совершенно нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права. Значит, безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация», – сказал Песков.