Главная / Политика /

Песков: РФ учтет в переговорах сообщения о планах вооружить Киев ядерным оружием

Ведомости

Намерение Великобритании и Франции передать Киеву ядерное вооружение является нарушением международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это будет учитываться РФ в ходе переговоров по Украине.

«Это вопиющее совершенно нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права. Значит, безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация», – сказал Песков.

Он отметил важность ситуации с точки зрения режима нераспространения ядерного оружия, в том числе, когда идет конфликт в Европе.

24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта рассматривается французская боеголовка TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

Совет Федерации предупредил, что намерение Парижа и Лондона поставить на Украину ядерные взрывные устройства приведет к резкой эскалации конфликта. В связи с данными СВР РФ сенаторы призвали членов британских палаты общин и палаты лордов и французских депутатов национального собрания и членов сената инициировать соответствующие парламентские расследования.

Кроме того, обращение сенаторов направили по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.

