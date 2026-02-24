Медведев пригрозил симметричным ответом в случае передачи ядерного оружия Киеву
Москва предпримет ответные меры, если Париж и Лондон передадут Киеву ядерные технологии, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, нет сомнений, что при таком развитии событий Россия будет вынуждена применить «любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране». При необходимости удары будут нанесены и по странам-поставщикам, как соучастникам ядерного конфликта с Россией.
«Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация», – сказал Медведев.
24 февраля Служба внешней разведки (СВР) проинформировала, что Великобритания и Франция обсуждают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта рассматривается французская боеголовка TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Совет Федерации предупредил, что планы Парижа и Лондона поставить на Украину ядерные взрывные устройства приведут к резкой эскалации конфликта. Сенаторы призвали членов британских палаты общин и палаты лордов и французских депутатов национального собрания и членов сената инициировать соответствующие парламентские расследования.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что передача Великобританией и Францией ядерного оружия Украине может привести к ядерной войне.