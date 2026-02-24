Медведев пригрозил симметричным ответом в случае передачи ядерного оружия Киеву

По его словам, нет сомнений, что при таком развитии событий Россия будет вынуждена применить «любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране». При необходимости удары будут нанесены и по странам-поставщикам, как соучастникам ядерного конфликта с Россией.