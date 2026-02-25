Как будет выглядеть власть в КНДР в следующие пять лет

А сразу по окончании съезда состоялся первый пленум ЦК ТПК, на котором был объявлен новый состав руководства партии, о нем стало известно 24 февраля. Наблюдателей привлекло повышение Ким Ë Чжон – младшей 38-летней сестры Ким Чен Ына, которая стала заведующей одного из отделов ЦК Трудовой партии (без уточнений). До сих пор она формально была заместителем руководителя отдела пропаганды и агитации ЦК партии, что на практике позволяло ей регулярно делать грозные внешнеполитические заявления в отношении прежде всего Южной Кореи и США. Также она присутствовала на важных саммитах, в том числе с Россией. Кроме того, сестра Ким Чен Ына стала кандидатом в члены политбюро – в этом статусе она, впрочем, уже пребывала ранее, до 2021 г. Известно, что Ким Ë Чжон, как и ее старший брат, училась в Швейцарии.