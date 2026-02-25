Как будет выглядеть власть в КНДР в следующие пять лет

Как будет выглядеть власть в КНДР в следующие пять летИтоги съезда правящей партии страны говорят о закреплении эпохи Кима третьего
В столице КНДР Пхеньяне с 19 по 23 февраля прошел IX съезд правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) – мероприятие, которое с 2021 г. было решено проводить строго раз в пять лет. В нем, согласно агентству ЦТАК, участвовали 224 представителя центрального руководства партии предыдущего созыва, 4776 обычных делегатов, а также 2000 наблюдателей. Находящийся у власти в стране с декабря 2011 г., с момента смерти Ким Чен Ира, «самый выдающийся политик» Ким Чен Ын был единогласно переизбран на пост генсека ЦК ТПК. С этим его поздравили, в частности, генсек ЦК КПК Си Цзиньпин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
А сразу по окончании съезда состоялся первый пленум ЦК ТПК, на котором был объявлен новый состав руководства партии, о нем стало известно 24 февраля. Наблюдателей привлекло повышение Ким Ë Чжон – младшей 38-летней сестры Ким Чен Ына, которая стала заведующей одного из отделов ЦК Трудовой партии (без уточнений). До сих пор она формально была заместителем руководителя отдела пропаганды и агитации ЦК партии, что на практике позволяло ей регулярно делать грозные внешнеполитические заявления в отношении прежде всего Южной Кореи и США. Также она присутствовала на важных саммитах, в том числе с Россией. Кроме того, сестра Ким Чен Ына стала кандидатом в члены политбюро – в этом статусе она, впрочем, уже пребывала ранее, до 2021 г. Известно, что Ким Ë Чжон, как и ее старший брат, училась в Швейцарии.
Повестка самого съезда была, судя по сообщениям ЦТАКа, сконцентрирована исключительно на подведении итогов непростой пятилетки (в том числе из-за не сразу признанной властями эпидемии COVID-19) и планах на следующую. Ким Чен Ын на открытии отметил: «Еще не было такого периода, как прошлые пять лет, когда были достигнуты огромные успехи, несмотря на суровую и сложную обстановку».
По итогам пленума в новом президиуме политбюро ЦК помимо самого Кима также оказались премьер Пак Тхэ Сон, секретарь ЦК Чо Ён Вон, руководитель организационного отдела Ким Чжэ Рён и бывший начальник сестры лидера КНДР Ли Иль Хван. Среди заметных лиц, которые не попали в новый состав ЦК ТПК, председатель президиума верховного народного собрания (третий человек по статусу в КНДР) 76-летний вице-маршал Чхве Рён Хэ. Он выходец из семьи, давно близкой к Кимам, и ранее был заместителем Ким Чен Ына по военной линии. В целом же наблюдатели отметили заметное омоложение руководящих органов правящей партии Северной Кореи. При этом идеологически страна продолжает следовать «под знаменем великого кимирсенизма-кимчениризма» курсом чучхе.
А вот сведений о присутствии на съезде младшей дочери правителя, которую, как принято считать, зовут Ким Чжу Э, так и не было получено наблюдателями. При этом она с конца 2022 г. часто появляется на кадрах государственного телевидения вместе с отцом – например, при испытаниях разного рода оружия. В СМИ ее называют «любимый и драгоценный отпрыск» и «путеводная звезда руководства». Южнокорейская разведка, несмотря на подростковый возраст девушки (примерный год рождения – 2013-й), накануне важного мероприятия на севере сообщила своим парламентариям, что Ким Чжу Э проходит этап «внутреннего назначения наследника». В известных документах съезда пока ничего не говорится не только о России или США, но и о Южной Корее, которая решением Ким Чен Ына с конца 2023 г. признается отдельным враждебным государством.
Ким Чен Ын в своем выступлении требовал вести «три революции» – идеологическую, техническую и культурную. Требования времени, по его мнению, подразделяются на пять направлений (их включили в устав партии): «сохранять полное единство действий в социалистическом строительстве в целом и установить строгую дисциплину и порядок», «ломать устаревшие шаблоны и непрерывно создавать новое», «работать на научной основе с дальновидностью», «обновлять стиль руководства производством и строительством» и, наконец, претворять в жизнь лозунги «Идеи превыше всего» и «Народные массы превыше всего».
В основном на съезде обсуждались внутриполитические моменты, говорит ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Началось качественное обновление руководства, и многие из бывших высших чиновников пенсионного возраста были выведены из состава ЦК. Также любопытно, что в ЦК вошли министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и другие ответственные за внешнюю политику, но не лица, отвечавшие за межкорейское взаимодействие. Это, поясняет Асмолов, в очередной раз свидетельствует о том, что КНДР воспринимает Республику Корею как враждебное государство без субъектности и возможностей договариваться.
На съезде ничего не было сказано про дочь Ким Чен Ына, настоящее имя которой не известно, подчеркивает Асмолов, о преемниках речи также не шло. Что же касается других родственников Кима, то Ким Ё Чжон повысили с заместителя до заведующего отдела ЦК ТПК, что примерно соответствует рангу министра, но о допуске ее до реально больших властных полномочий сведений пока нет, говорит Асмолов.
Внешней политике на съезде ТПК было отведено мало места, соглашается заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. При этом можно констатировать приток новых кадров в руководящие органы ТПК. Теперь, отмечает Воронцов, можно говорить о формировании «эпохи Ким Чен Ына», как это было и при его предшественниках – отце Ким Чен Ире и деде Ким Ир Сене. Помимо этого за последние годы укрепилось и международное положение страны: теперь противники КНДР с уважением относятся к военному потенциалу Пхеньяна, говорит Воронцов.