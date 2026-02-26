Названа цифра возможных закупок Индией новейших российских истребителей

В конце января на полях авиасалона Wings India в Хайдарабаде глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха заявил журналистам, что Москва и Нью-Дели находятся на глубокой стадии переговоров по поставкам и производству в республике истребителя Су-57. По его словам, стороны обсуждают «в том числе производство самолета Су-57 в Индии на мощностях, которые сегодня задействованы в производстве самолета Су-30 (т. е. индийского государственного авиаcтроительного концерна HAL)» (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что контракт требует углубленной проработки и находится на продвинутой стадии технических консультаций.