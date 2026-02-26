Названа цифра возможных закупок Индией новейших российских истребителей

Названа цифра возможных закупок Индией новейших российских истребителейИх покупка возможна, несмотря на планы приобретения французских машин
Индийские военные изучают возможность приобретения до 40 российских истребителей пятого поколения Су-57 для усиления боевых возможностей своих ВВС, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники. По данным телеканала, закупка новейших российских истребителей рассматривается как важная мера по укреплению потенциала страны на фоне растущих вызовов в сфере безопасности. Цифра возможных закупок Су-57 названа впервые.
В конце января на полях авиасалона Wings India в Хайдарабаде глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха заявил журналистам, что Москва и Нью-Дели находятся на глубокой стадии переговоров по поставкам и производству в республике истребителя Су-57. По его словам, стороны обсуждают «в том числе производство самолета Су-57 в Индии на мощностях, которые сегодня задействованы в производстве самолета Су-30 (т. е. индийского государственного авиаcтроительного концерна HAL)» (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что контракт требует углубленной проработки и находится на продвинутой стадии технических консультаций.
Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам противовоздушной обороны во время конфликта на Украине. Самолет способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника. В настоящее время самолет изготавливается серийно для ВКС России, по сообщениям иностранной печати, он также начал поставляться в ВВС Алжира.
ОАК уже давно ведет активный маркетинг этого самого современного российского боевого самолета. За последние годы он экспонировался на авиационных выставках в Индии, Китае, ОАЭ. По словам источника, близкого к Минобороны России, малозаметность очень существенно повышает шансы на успешное выполнение боевых заданий истребителями в сравнении с машинами четвертого поколения, сильно сокращая дистанцию, с которой «невидимки» могут быть обнаружены радарами.
На прошлой неделе индийские СМИ сообщили об одобрении советом по оборонным закупкам минобороны Индии приобретения дополнительных 114 французских истребителей Rafale на рекордную сумму в примерно $36 млрд. Однако это может не помешать закупке и российских машин, полагает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
В настоящее время проверенные в боевых действиях истребители пятого поколения серийно выпускают только две страны – США и Россия, в то время как Rafale начал разрабатываться еще в 80-е гг. прошлого века и представляет собой машину предыдущего поколения, отметил Пухов.
Разнообразие парка боевых самолетов при этом не является чем-то необычным для ВВС Индии – так, сейчас на ее вооружении находятся советские и российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также французские Mirage 2000 и Rafale и индийские Tejas. Такая политика обеспечивает независимость Индии от какого-то одного поставщика, говорит эксперт.