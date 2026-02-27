Газета
Главная / Политика /

Орловская область не будет переходить на одноуровневую систему МСУ в 2026 году

Губернатор Андрей Клычков сказал «Ведомостям», что продолжит изучать практику других регионов
Александр Тихонов
Елена Мухаметшина
Виталий Белоусов / РИА Новости
Виталий Белоусов / РИА Новости

Губернатор Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) сказал «Ведомостям», что не будет инициировать переход на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ). Ранее этот вопрос власти субъекта неоднократно обсуждали с депутатами и главами районов, «была достаточно длительная и качественная дискуссия», в ходе которой часть руководителей выступали за муниципальную реформу.

«Но даже последние события февраля – обильные снегопады – показали необходимость сохранения управляемости территорий, задействования потенциала поселенческих администраций. <...> Обсудив с коллегами из депутатского корпуса, мы решили, что рано сейчас нам переходить на эту систему. Поэтому принято решение, что для сохранения системы управляемости на местном уровне мы в 2026 г. не будем переходить, вносить изменения в закон», – сказал губернатор.

Он заметил, что некоторый опыт по упразднению поселенческого уровня есть и на Орловщине. Здесь в 2021 г. Орловский район был преобразован в Орловский округ, теперь это одно из крупнейших муниципальных образований региона. «Далее будем смотреть за практикой, которая будет складываться в регионах, а самое главное – за возможностью обеспечить качественную систему управления на местном уровне для жителей, потому что, безусловно, это является основным приоритетом», – заключил Клычков.

Губернатор Орловской области доложил президенту о рекордах в АПК и зубрах

Политика / Власть

О том, что пока не стоит переходить на одноуровневую систему МСУ, губернатор Орловской области заявлял и 20 февраля во время прямого эфира в соцсетях. «Экономия бюджета важна, но сейчас не время торопиться», – заявлял он.

Непримиримую позицию в отношении муниципальной реформы занимает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На встрече президента Владимира Путина с лидерами думских фракций 18 сентября 2025 г. глава компартии раскритиковал упразднение поселений в регионах. «Ну что, где-то в Якутии, за 100 км, будет очередной чиновник думать, как там бабушка живет или что у кого-то заболело? Это должны [быть] люди рядом, которые видят эти болячки, чувствуют, они иначе относятся. Мы не можем это упразднять. Мы должны, наоборот, эту сеть развивать», – говорил Зюганов.

По состоянию на 1 ноября 2025 г. полностью перешли на одноуровневую систему МСУ 33 субъекта Федерации, еще девять регионов заявили о намерении провести муниципальную реформу с 1 января 2026 г.

У Клычкова после встречи с Путиным, вероятно, есть некий карт-бланш на принятие самостоятельных решений, говорит политолог Александр Немцев. «Думаю, что в целом это консолидированная позиция самих муниципалитетов. Им невыгодны сокращения сельсоветов и проч. Поэтому Клычков здесь не идет по пути нагнетания напряженности. А дальше будет видно», – сказал эксперт «Ведомостям».

По мнению политолога Ростислава Туровского, орловский губернатор находится в сложном положении. «Ему важно демонстрировать лояльность, а внедрение одноуровневой системы МСУ многие губернаторы сегодня воспринимают как способ подать сигнал Кремлю о своей лояльности. С другой стороны, он представляет КПРФ, партию, которая не поддерживает повсеместную отмену поселенческого уровня МСУ», – говорит политолог.

