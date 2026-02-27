Орловская область не будет переходить на одноуровневую систему МСУ в 2026 году

Орловская область не будет переходить на одноуровневую систему МСУ в 2026 годуГубернатор Андрей Клычков сказал «Ведомостям», что продолжит изучать практику других регионов
Губернатор Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) сказал «Ведомостям», что не будет инициировать переход на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ). Ранее этот вопрос власти субъекта неоднократно обсуждали с депутатами и главами районов, «была достаточно длительная и качественная дискуссия», в ходе которой часть руководителей выступали за муниципальную реформу.
«Но даже последние события февраля – обильные снегопады – показали необходимость сохранения управляемости территорий, задействования потенциала поселенческих администраций. <...> Обсудив с коллегами из депутатского корпуса, мы решили, что рано сейчас нам переходить на эту систему. Поэтому принято решение, что для сохранения системы управляемости на местном уровне мы в 2026 г. не будем переходить, вносить изменения в закон», – сказал губернатор.
Он заметил, что некоторый опыт по упразднению поселенческого уровня есть и на Орловщине. Здесь в 2021 г. Орловский район был преобразован в Орловский округ, теперь это одно из крупнейших муниципальных образований региона. «Далее будем смотреть за практикой, которая будет складываться в регионах, а самое главное – за возможностью обеспечить качественную систему управления на местном уровне для жителей, потому что, безусловно, это является основным приоритетом», – заключил Клычков.
О том, что пока не стоит переходить на одноуровневую систему МСУ, губернатор Орловской области заявлял и 20 февраля во время прямого эфира в соцсетях. «Экономия бюджета важна, но сейчас не время торопиться», – заявлял он.
Непримиримую позицию в отношении муниципальной реформы занимает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На встрече президента Владимира Путина с лидерами думских фракций 18 сентября 2025 г. глава компартии раскритиковал упразднение поселений в регионах. «Ну что, где-то в Якутии, за 100 км, будет очередной чиновник думать, как там бабушка живет или что у кого-то заболело? Это должны [быть] люди рядом, которые видят эти болячки, чувствуют, они иначе относятся. Мы не можем это упразднять. Мы должны, наоборот, эту сеть развивать», – говорил Зюганов.
По состоянию на 1 ноября 2025 г. полностью перешли на одноуровневую систему МСУ 33 субъекта Федерации, еще девять регионов заявили о намерении провести муниципальную реформу с 1 января 2026 г.
У Клычкова после встречи с Путиным, вероятно, есть некий карт-бланш на принятие самостоятельных решений, говорит политолог Александр Немцев. «Думаю, что в целом это консолидированная позиция самих муниципалитетов. Им невыгодны сокращения сельсоветов и проч. Поэтому Клычков здесь не идет по пути нагнетания напряженности. А дальше будет видно», – сказал эксперт «Ведомостям».
По мнению политолога Ростислава Туровского, орловский губернатор находится в сложном положении. «Ему важно демонстрировать лояльность, а внедрение одноуровневой системы МСУ многие губернаторы сегодня воспринимают как способ подать сигнал Кремлю о своей лояльности. С другой стороны, он представляет КПРФ, партию, которая не поддерживает повсеместную отмену поселенческого уровня МСУ», – говорит политолог.