Орловская область не будет переходить на одноуровневую систему МСУ в 2026 году

Непримиримую позицию в отношении муниципальной реформы занимает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На встрече президента Владимира Путина с лидерами думских фракций 18 сентября 2025 г. глава компартии раскритиковал упразднение поселений в регионах. «Ну что, где-то в Якутии, за 100 км, будет очередной чиновник думать, как там бабушка живет или что у кого-то заболело? Это должны [быть] люди рядом, которые видят эти болячки, чувствуют, они иначе относятся. Мы не можем это упразднять. Мы должны, наоборот, эту сеть развивать», – говорил Зюганов.