Почему началась война Пакистана и талибов

По его словам, пути талибов и Исламабада не были едиными с 1996 г., «первой итерации» эмирата в Афганистане, когда талибы не выполнили пожелания Пакистана по «линии Дюранда». «Похолодание было и в 2001 г., когда талибы сочли сотрудничество Пакистана с США предательством. Потом связи возобновились, приход к власти талибов в 2021 г. был воспринят как победа Пакистана. Но быстро оказалось, что талибы все так же себе на уме». Нессар уточняет, что Пакистан преувеличивал влияние на талибов ради дипломатических преференций на международной арене: «Но талибы, взяв власть, вышли из-под контроля Исламабада, что привело к появлению противоречий, включая границы и ТТП».