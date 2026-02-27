Кремль рассчитывает на завершение столкновений между Пакистаном и Афганистаном

27 февраля минобороны Пакистана назвало войной боестолкновения на границе с Афганистаном. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что талибы превратили Афганистан в колонию Индии. По словам Асифа, ожидалось, что после вывода войск НАТО в Афганистане «воцарится мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и поддержании мира в регионе». Но талибы «собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм».