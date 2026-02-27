Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Кремль рассчитывает на завершение столкновений между Пакистаном и Афганистаном

Ведомости

Москва рассчитывает на прекращение столкновений между Пакистаном и Афганистаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прямые боестолкновения, которые имели место, не сулят ничего хорошего. Мы поэтому рассчитываем все-таки на то, что они будут в самое ближайшее время прекращены», – сказал он.

27 февраля минобороны Пакистана назвало войной боестолкновения на границе с Афганистаном. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что талибы превратили Афганистан в колонию Индии. По словам Асифа, ожидалось, что после вывода войск НАТО в Афганистане «воцарится мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и поддержании мира в регионе». Но талибы «собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм».

Что известно о столкновениях Пакистана и Афганистана

Политика / Международные новости

Накануне военнослужащие Афганистана заявили о проведении операции, в ходе которой было уничтожено 15 пограничных постов Пакистана. Талибы назвали эту акцию ответом на недавние авиаудары, нанесенные Исламабадом. 27 февраля Афганистан заявил об ударе по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва. Утверждается, что погибли и ранены «сотни» человек.

МИД России призвал Афганистан и Пакистан решить конфликт дипломатией, российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её