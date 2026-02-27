Министр обороны Пакистана назвал противостояние с талибами открытой войной
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что талибы превратили Афганистан в колонию Индии, и идет открытая война. Его слова передает Dawn.
По его словам, ожидалось, что после вывода войск НАТО в Афганистане «воцарится мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и поддержании мира в регионе». Но талибы «собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм».
Асиф отметил, что Пакистан «приложил все усилия, чтобы сохранить нормальную ситуацию, действуя напрямую и через дружественные страны». Он также напомнил, что в прошлом Пакистан играл «позитивную роль», принимая у себя афганских беженцев.
«Наше терпение иссякло. Теперь идет открытая война», – заявил Асиф.
Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с зарубежными СМИ Мошарраф Заиди заявил, что в результате противостояния Пакистана и Афганистана погибли 133 афганских талиба, более 200 получили ранения.
26 февраля Tolo News сообщил, что пакистанские и афганские силы столкнулись в шести афганских приграничных провинциях. Позже издание писало, что военнослужащие Афганистана заявили о проведении операции, в ходе которой было уничтожено 15 пограничных постов Пакистана. Эта акция стала ответом на недавние авиаудары, нанесенные Исламабадом.