Министр обороны Пакистана назвал противостояние с талибами открытой войной

По его словам, ожидалось, что после вывода войск НАТО в Афганистане «воцарится мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и поддержании мира в регионе». Но талибы «собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм».