Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В шести приграничных провинциях произошли столкновения Пакистана и Афганистана

Ведомости

Пакистанские и афганские силы столкнулись в шести афганских приграничных провинциях. Об этом сообщил афганский телеканал TOLO News.

Бои идут в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Также столкновения произошли возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств.

Боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном по всей линии Дюранда (демаркационной границе между странами, которая была установлена в 1893 г.) идут с марта 2024 г. При боях в октябре 2025 г. пакистанская армия в ходе боевых столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано-пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов.

В МИД РФ заявляли в 2024 г., что Москва обеспокоена эскалацией на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок «гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица». В МИДе призвали стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.

Руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов отмечал, что Исламабад считает, что Кабул оказывает поддержку «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), поэтому, с точки зрения пакистанцев, атаки последовали как ответ на агрессивные действия правительства талибов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её