В шести приграничных провинциях произошли столкновения Пакистана и Афганистана
Пакистанские и афганские силы столкнулись в шести афганских приграничных провинциях. Об этом сообщил афганский телеканал TOLO News.
Бои идут в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Также столкновения произошли возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств.
Боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном по всей линии Дюранда (демаркационной границе между странами, которая была установлена в 1893 г.) идут с марта 2024 г. При боях в октябре 2025 г. пакистанская армия в ходе боевых столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано-пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов.
В МИД РФ заявляли в 2024 г., что Москва обеспокоена эскалацией на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок «гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица». В МИДе призвали стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.
Руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов отмечал, что Исламабад считает, что Кабул оказывает поддержку «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), поэтому, с точки зрения пакистанцев, атаки последовали как ответ на агрессивные действия правительства талибов.