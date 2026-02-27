Что известно о столкновениях Пакистана и Афганистана

Что известно о столкновениях Пакистана и АфганистанаИсламабад считает противостояние открытой войной, в нем уже погибли 133 афганских талиба
26 февраля афганский телеканал Tolo News сообщил о столкновениях с силами Пакистана в афганских приграничных провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Они произошли также возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств.
В ночь на 27 февраля власти Талибана в Афганистане заявили о массированном ответном ударе по пакистанским военным позициям по обе стороны линии Дюранда. Были убиты 55 пакистанских солдат, пишет The Afghan Times. Согласно заявлению министерства национальной обороны правительства «Талибана» в Афганистане, операция началась в 20:00 (18:30 мск) 26 февраля и была направлена против пакистанских военных постов в восточном и юго-восточном секторах линии Дюранда.
Афганское оборонное ведомство называет нападение «ответом на нарушение воздушного пространства Афганистана и убийства женщин и детей в ходе недавних авиаударов со стороны Пакистана». По данным министерства, боевые действия продолжались около четырех часов и прекратились в полночь по приказу начальника штаба армии «Талибана». Tolo News со ссылкой на военных Афганистана писал, что было уничтожено 15 пограничных постов Пакистана.
Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с зарубежными СМИ Мошарраф Заиди сообщил, что, по последним данным, в результате противостояния погибли 133 афганских талиба, более 200 были ранены. По его словам, уничтожено 27 постов афганских талибов, еще девять были захвачены. Geo TV со ссылка на данные из служб безопасности страны сообщал, что Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана атаковали крупный склад с боеприпасами в провинции Нангархар, он был полностью разрушен.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал противостояние с Афганистаном открытой войной. По его словам, ожидалось, что после вывода войск НАТО в Афганистане «воцарится мир, а «Талибан » сосредоточится на интересах афганского народа и поддержании мира в регионе». Но, как говорит Асиф, талибы «собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм». «Наше терпение иссякло. Теперь идет открытая война», – сказал Асиф.
Боевые столкновения Пакистана и Афганистана по всей линии Дюранда начались в марте 2024 г. В октябре 2025 г. армия Пакистана в ходе столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано-пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов.