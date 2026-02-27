Что известно о столкновениях Пакистана и Афганистана

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал противостояние с Афганистаном открытой войной. По его словам, ожидалось, что после вывода войск НАТО в Афганистане «воцарится мир, а «Талибан » сосредоточится на интересах афганского народа и поддержании мира в регионе». Но, как говорит Асиф, талибы «собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм». «Наше терпение иссякло. Теперь идет открытая война», – сказал Асиф.