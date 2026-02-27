Газета
МИД РФ призвал Афганистан и Пакистан решить конфликт дипломатией

Ведомости

Российская сторона выразила обеспокоенность эскалацией столкновений между Афганистаном и Пакистаном. МИД РФ призвал стороны вернуться за стол переговоров для разрешения разногласий политико-дипломатическим путем. Об этом говорится в официальном заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой

Телеканал Tolo News 26 февраля сообщил о столкновениях с силами Пакистана в афганских приграничных провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Они произошли также возле линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств. В ночь на 27 февраля власти Талибана в Афганистане заявили о массированном ответном ударе по пакистанским военным позициям по обе стороны линии Дюранда. Были убиты 55 пакистанских солдат. 

Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с зарубежными СМИ Мошарраф Заиди сообщил, что, по последним данным, в результате противостояния погибли 133 афганских талиба, более 200 были ранены. По его словам, уничтожено 27 постов афганских талибов, еще девять были захвачены.  Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал противостояние с Афганистаном открытой войной. 

Боевые столкновения Пакистана и Афганистана по всей линии Дюранда начались в марте 2024 г. В октябре 2025 г. армия Пакистана в ходе столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано-пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов.

