Борьбе Венгрии и Словакии за нефть из России по «Дружбе» уже месяц

По мощности нефтепровода «Адрия» ясности нет: по заявленной он должен покрывать потребности Словакии и Венгрии, отмечает Кауфман. При этом, продолжает он, в 2025 г. венгерская MOL и хорватская JANAF спорили о мощности по результатам тестов – венгерская сторона говорила, что ее недостаточно для потребностей Венгрии и Словакии, хорватская – обратное: «Скорее всего, реально «Адрия» способна удовлетворить 3/4 потребностей Словакии и Венгрии – и это оценка снизу». Мощность ныне не работающей южной ветки «Дружбы» – 16,7 млн т в год.