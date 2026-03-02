Борьбе Венгрии и Словакии за нефть из России по «Дружбе» уже месяц

Борьбе Венгрии и Словакии за нефть из России по «Дружбе» уже месяцПока Киев и ЕС тянут, ее значение повысили риски из-за войны вокруг Ирана
На фоне глобальной нестабильности и роста цен на энергоносители Венгрия уже месяц намеренно отрезана Украиной от дешевых российских энергоносителей по южной ветке нефтепровода «Дружба». Это является «политическим давлением», написал венгерский премьер Виктор Орбан 1 марта в соцсети Х. «Венгрию нельзя шантажировать. Мы прорвем нефтяную блокаду!» – добавил Орбан.
Суть «глобальной нестабильности» венгерский премьер раскрыл за день до этого, 28 февраля, – это начавшаяся в тот же день новая война США и Израиля с Ираном в ключевом регионе добычи и транспортировки нефти. В тот же день иранский ВМФ объявил о закрытии движения судов через Ормузский пролив, через который проходит 15% мирового экспорта нефти.
Несмотря на объявление 1 марта секретарем Совета по определению политической целесообразности Ирана генералом Мохсеном Резаи об открытии пролива, по данным Marine Traffic, в воскресенье там присутствовали только иранские суда, а около 100 судов под флагами иных стран скопились на входе в пролив и со стороны Омана, и со стороны ОАЭ. А по данным иранской IRIB, в акватории Ормузского пролива терпит бедствие танкер, попавший под удар при попытке пересечь пролив.
«Война вокруг Ирана удвоила значение трубопровода «Дружба», – указал Орбан.
По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, в любом случае стоимость перевозки и страховки нефти из стран Персидского залива и Ирака в Европу повысится и не понятно, насколько будет стабильна работа Ормузского пролива: «В этой ситуации <...> повышается смысл биться за поставки российской нефти».
Главное для Венгрии и Словакии в российской нефти вне зависимости от маршрута – цена, подчеркивает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Дисконт на сорт Urals превысил $25/барр. и при поставках через «Дружбу» он может быть меньше за счет более низких транспортных расходов, отмечает он: «Но дисконта достаточно, чтобы поставки российской нефти через хорватскую «Адрию» все равно были выгодными».
В своем обращении к Зеленскому еще 26 февраля Орбан отметил, что Будапешту «жаль украинский народ», но участвовать в конфликте венгры не хотят. Кауфман подчеркивает, что интерес Венгрии в российской нефти – коммерческий. И если верны публичные заявления венгерской MOL, ее резервов хватит на 90 дней потребления: «Даже если «Адрия» не покроет 100% потребностей, на год энергобезопасности Венгрии и Словакии ничто не угрожает».
За день до начала войны вокруг Ирана, 27 февраля, Орбан сообщил, что Венгрия и Словакия создадут совместную «следственную комиссию», которая намерена отправиться на Украину для изучения состояния южной ветки трубопровода «Дружба», прокачка нефти по которой прекратилась 27 января. Об этом Орбан рассказал по итогам телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо. Он призвал Зеленского допустить комиссию.
Но Фицо 28 февраля сообщил об отказе Киева, хотя даже Еврокомиссия (ЕК) вечером 27 февраля неожиданно поддержала предложение Орбана и Фицо. Пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен назвала идею «интересной» и напомнила, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Зеленского 24 февраля в Киеве ускорить ремонт «Дружбы». Украинская позиция заключается в нефункциональности трубы после ударов России по ТЭКу в январе. По данным «Европейской правды», Киев предлагает ЕК перенаправить нефть по трубе Одесса – Броды, но согласия Будапешт не выразил.
Накануне заявления о формировании комиссии по оценке состояния «Дружбы», 26 февраля, Орбан призвал президента Украины изменить «свой антивенгерский курс» и отметил, что Киев четыре года «работал» над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в конфликт, при поддержке Брюсселя и венгерской оппозиции. Неделей ранее Орбан связывал остановку поставок с апрельскими выборами в стране и обвинял Киев в попытке вмешательства, а ЕС – в саботаже прав своего члена.
На фоне простоя «Дружбы» еще 15 февраля глава венгерского МИДа Петер Сийярто призвал Хорватию открыть транзит в Венгрию и Словакию нефти из России по трубопроводу «Адрия». Крайней датой ответа Будапешт поставил 27 февраля, пригрозив обратиться в ЕК за компенсацией и юридическими мерами. В полдень 27 февраля премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил о готовности своей страны к транзиту нефти в Венгрию и Словакию, а мощности транзита обозначил в 15 млн т в год.
По мощности нефтепровода «Адрия» ясности нет: по заявленной он должен покрывать потребности Словакии и Венгрии, отмечает Кауфман. При этом, продолжает он, в 2025 г. венгерская MOL и хорватская JANAF спорили о мощности по результатам тестов – венгерская сторона говорила, что ее недостаточно для потребностей Венгрии и Словакии, хорватская – обратное: «Скорее всего, реально «Адрия» способна удовлетворить 3/4 потребностей Словакии и Венгрии – и это оценка снизу». Мощность ныне не работающей южной ветки «Дружбы» – 16,7 млн т в год.
ЕК не на стороне Венгрии именно в поставках российской нефти через Хорватию. Она от лица ЕС предложила использовать хорватский маршрут для поставок из других источников. «Хорватия подтвердила, что никакая российская нефть не будет поставляться в рамках этих поставок», – пояснила представитель ЕК Итконен еще 25 февраля.
Но у Венгрии тоже есть рычаги давления. Одни являются символическими, как, например, прекращение поставок дизельного топлива под предлогом перенаправления топлива на внутренний рынок или прекращение экстренных поставок электроэнергии. Но есть и более весомые. Еще 21 февраля Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение кредита ЕС Украине на 90 млрд евро, пока «Дружба» не заработает. Этот кредит согласован в конце 2025 г. после того, как из-за правовых и финансовых рисков Брюсселю не удалось реализовать «репарационный кредит» Киеву за счет изъятия замороженных российских активов.
Юшков отмечает, что «ситуация входит в клинч», а предложение Орбана и Фицо о комиссии сделано, чтобы прояснить публично, является ли простой «Дружбы» намеренным актом. Характерно, что Будапешт и Братислава пока не осмелились на жесткие меры по отношению к Украине – остановку законтрактованных поставок энергии или излишков российского газа, замечает эксперт: «Венгрия и Словакия не хотят совсем лишиться финпомощи Брюсселя, ныне замороженной». Но пока на мировом рынке нет дефицита и не исключено, что ЕС и США смогут вынудить MOL импортировать через Хорватию нефть не российского происхождения, допускает Кауфман.