Депутатам Госдумы от «Единой России» рекомендовали «продвигать» праймериз

«Предварительное голосование стартует скоро, участники начинают готовить документы. Именно «Единая Россия» является той политической силой, которая из года в год, том числе и на парламентских выборах, формирует свои списки исходя из предпочтений избирателей. Любой, кто собирается принимать участие в выборах от «Единой России», должен принять участие в предварительном голосовании – исключений нет ни для опытных политиков, ни для начинающих», – говорит замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. По его словам, это одно из важнейших событий предстоящей избирательной кампании, в том числе с точки зрения мобилизации партийного актива, поэтому депутатам рекомендовано привлекать к нему внимание.