Депутатам Госдумы от «Единой России» рекомендовали «продвигать» праймериз

Депутатам Госдумы от «Единой России» рекомендовали «продвигать» праймеризПарламентариям раздали рекомендации на региональную неделю
Депутатам «Единой России» в ходе региональной недели, которая проходит со 2 по 8 марта, рекомендовали продвигать тему предварительного голосования единороссов. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в партии. На прошлой неделе единороссы объявили, что проведут праймериз для отбора кандидатов в депутаты Госдумы. В рекомендациях говорится, что в марте состоится первое заседание оргкомитета по подготовке праймериз, после чего начнется выдвижение участников.
Депутатам рекомендовано публиковать посты в соцсетях о старте предварительного голосования, в том числе описывать механику регистрации и сроки проведения процедуры. Ключевой акцент единороссов просят делать на том, что в оргкомитет вошли «общественники и внешние эксперты, что позволяет повысить открытость и прозрачность процедуры». Также среди «базовых тезисов» – «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней «путем открытого всенародного голосования» и единороссы – «самая технологичная партия страны».
«Единая Россия» 26 февраля объявила начало подготовки к праймериз, которое запланировано на последнюю неделю мая. Первое заседание оргкомитета по подготовке предварительного голосования пройдет 3 марта.
«Предварительное голосование стартует скоро, участники начинают готовить документы. Именно «Единая Россия» является той политической силой, которая из года в год, том числе и на парламентских выборах, формирует свои списки исходя из предпочтений избирателей. Любой, кто собирается принимать участие в выборах от «Единой России», должен принять участие в предварительном голосовании – исключений нет ни для опытных политиков, ни для начинающих», – говорит замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. По его словам, это одно из важнейших событий предстоящей избирательной кампании, в том числе с точки зрения мобилизации партийного актива, поэтому депутатам рекомендовано привлекать к нему внимание.
Среди других рекомендаций на региональную неделю – участие депутатов Госдумы в неделе приемов граждан по вопросам здравоохранения и в мероприятиях партии, посвященных Международному женскому дню. В частности, депутаты должны поздравить женщин, участвующих «в решении задач специальной военной операции». Также единороссам предлагают участвовать в поздравлении на рабочих местах женщин-медиков и проводниц поездов дальнего следования. Кроме того, единороссы планируют поздравлять и женщин на улицах городов.