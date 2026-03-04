Германия начинает сотрудничество с Францией в области подготовки ядерной войны

Германия начинает сотрудничество с Францией в области подготовки ядерной войныНо доступа к французскому ядерному оружию она не получит
Германия и Франция будут сотрудничать в сфере ядерного оружия, говорится в сообщении на сайте немецкого правительства. Согласно ему, Берлин и Париж организовали руководящую группу высокого уровня для сотрудничества по ядерному оружию, которая будет служить основой для диалога. Этот диалог будет подразумевать консультации по сочетанию обычных вооружений, противоракетной обороны и ядерных возможностей Франции. Конкретными шагами в рамках нового формата сотрудничества будут участие Германии в управлении своими обычными вооружениями во французских ядерных учениях, совместное посещение стратегических объектов и развитие обычных вооружений с европейскими партнерами. В сообщении тщательно подчеркивается, что ядерное сдерживание будет опираться на ядерные силы США и речь идет об их дополнении.
Ранее, 2 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон уже объявил об увеличении количества ядерных боеголовок в распоряжении страны и заявил, что больше их количество раскрываться не будет. По оценкам SIPRI, сейчас у Парижа насчитывается около 290 боеголовок, т. е. у Франции четвертый в мире по численности ядерный арсенал после России, США и Китая. Он также заявил, что «никто не будет участвовать ни в принятии окончательного решения [о нанесении ядерного удара], ни в его планировании или осуществлении, [ответственность] за что лежит только на президенте республики». В июне 2025 г. Франция приняла решение начать впервые в истории двустороннюю координацию своих ядерных сил с другой ядерной страной в Европе – Великобританией.
Как сообщила «Ведомостям» официальный представитель МИДа Мария Захарова, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана спровоцируют многие страны на обращение к теме ядерных вооружений. Россия при этом, по словам Лаврова, остается на страже нераспространения подобных вооружений.
Нортвудская англо-французская декларация 2025 г. подтвердила независимый характер ядерных арсеналов двух стран, однако отметила, что экстремальные угрозы европейской безопасности приведут к ответным действиям Великобритании и Франции, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Была сформирована так называемая группа ядерного управления, которая впервые собралась в декабре прошлого года. Других деталей пока особо нет, но весьма вероятно, что в будущем пройдут совместные ядерные учения двух стран.
Подключение военнослужащих бундесвера к французским учениям с ядерной компонентой не стоит большого резонанса, полагает старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. При нынешнем уровне доверия внутри франко-германского тандема немецким специалистам на таких маневрах будет отведена роль статистов. Заявления про то, что внешняя политика ФРГ никогда не будет прежней, наблюдаются с 2022 г. и пока это сработало, и то не без оговорок, только для российско-германских отношений, уточняет эксперт.
Политическая подоплека подписанной декларации с французской стороны состоит в том, чтобы дать сигнал другим странам Европы о том, что Берлин и Париж остаются лидерами континента в военно-политическом отношении, отмечает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Активная дискуссия о том, как европейские страны могут защитить свои интересы без гарантий от США, идет последние пару лет и декларация канцлера Германии Фридриха Мерца и Макрона призвана показать, что все «не так плохо», полагает эксперт.
Сейчас отношения Франции и Германии в военно-технической сфере не очень простые, замечает директор Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Совместные проекты зачастую буксуют, и уже звучат голоса, опасающиеся военной и промышленной мощи Германии и того, что ФРГ использует общеевропейскую милитаризацию для усиления собственного ВПК. В этой связи, возможно, Макрон решил несколько посодействовать улучшению ситуации. Что же касается расширенного ядерного сдерживания со стороны Франции, то совместные учения и развертывание французского ядерного оружия за пределами французских границ возможны, а вот их передача неядерным странам в случае конфликта, как это делают США в Европе, пока маловероятна, считает Тебин.
Эволюция подходов Парижа к вопросам ядерного сдерживания в первую очередь означает дальнейшее повышение роли ядерного оружия в обеспечении безопасности государства, продолжает Стефанович. В целом это связано с общей деградацией международных отношений. В случае Франции дополнительными факторами стали дисбалансы в ядерных силах и силах общего назначения с Россией, а также растущие сомнения в готовности США безоговорочно защищать Европу от любых военных угроз. Особенной эскалации, по мнению эксперта, сейчас не просматривается, что же до расширения ядерных гарантий Франции в отношении стран ЕС, в том числе Германии, то это также тенденция, наметившаяся несколько лет назад. Более важным представляется заявленное активное участие ряда стран ЕС в неядерном обеспечении ядерных операций, а также прописанная во франко-немецком заявлении роль совместных неядерных потенциалов в осуществлении сдерживания и управления эскалацией в случае конфликта. При этом, отмечает Стефанович, вряд ли речь идет о полной автономии, даже в ядерной сфере подчеркивается дополняющий характер французского «передового сдерживания» относительно США. Париж действительно анонсировал наращивание ядерного арсенала и отказ от официальных сообщений о его размере в дальнейшем. Вероятно, говорит эксперт, можно увидеть некоторое увеличение числа крылатых ракет в ядерном оснащении, а возможно, и числа боеголовок на баллистических ракетах подводных лодок.