Германия начинает сотрудничество с Францией в области подготовки ядерной войны

Эволюция подходов Парижа к вопросам ядерного сдерживания в первую очередь означает дальнейшее повышение роли ядерного оружия в обеспечении безопасности государства, продолжает Стефанович. В целом это связано с общей деградацией международных отношений. В случае Франции дополнительными факторами стали дисбалансы в ядерных силах и силах общего назначения с Россией, а также растущие сомнения в готовности США безоговорочно защищать Европу от любых военных угроз. Особенной эскалации, по мнению эксперта, сейчас не просматривается, что же до расширения ядерных гарантий Франции в отношении стран ЕС, в том числе Германии, то это также тенденция, наметившаяся несколько лет назад. Более важным представляется заявленное активное участие ряда стран ЕС в неядерном обеспечении ядерных операций, а также прописанная во франко-немецком заявлении роль совместных неядерных потенциалов в осуществлении сдерживания и управления эскалацией в случае конфликта. При этом, отмечает Стефанович, вряд ли речь идет о полной автономии, даже в ядерной сфере подчеркивается дополняющий характер французского «передового сдерживания» относительно США. Париж действительно анонсировал наращивание ядерного арсенала и отказ от официальных сообщений о его размере в дальнейшем. Вероятно, говорит эксперт, можно увидеть некоторое увеличение числа крылатых ракет в ядерном оснащении, а возможно, и числа боеголовок на баллистических ракетах подводных лодок.