Туск заявил о намерении Польши получить собственное ядерное оружие в будущем
Варшава может стремиться к получению собственного ядерного оружия на фоне напряженных отношений США и Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Bloomberg.
«Польша очень серьезно относится к вопросам ядерной безопасности», – сказал Туск. По его словам, власти будут готовить Польшу к «максимально самостоятельным действиям» в этой сфере в будущем, по мере роста автономности страны.
Глава правительства подчеркнул, что Варшава не намерена оставаться «пассивной» и будет развивать проекты в сфере атомной энергетики.
Ранее Туск сообщил о переговорах с Францией после предложения президента Эммануэля Макрона временно разместить в странах-союзниках истребители, способные нести ядерное оружие. Польский премьер также провел консультации с другими европейскими партнерами, включая Швецию и Данию, которые выразили интерес к инициативе.
Следующий раунд переговоров ожидается 10 марта на саммите по ядерной энергетике в Париже, сообщил Bloomberg.
22 января NBC News писал, что страны ЕС начали дискуссии о способах усиления ядерного сдерживания, рассматривая возможность создания собственного атомного оружия. Издание отмечало, что варианты включают усиление роли Франции и Великобритании, которые уже обладают ядерным оружием.
2 марта Макрон заявил, что Франция увеличит число ядерных боеголовок на фоне роста глобальных рисков. «Я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале», – сказал он.
Французский лидер также пояснил, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала.