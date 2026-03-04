Госдума обновит порядок предоставления деклараций депутатами

Госдума обновит порядок предоставления деклараций депутатамиИзменения связаны с тем, что теперь у парламентариев больше нет обязанности подавать сведения о доходах
Госдума обновит порядок предоставления сведений о доходах, проведения проверки достоверности этой информации и соблюдения запретов, которые установлены законодательством. Соответствующий проект постановления о реализации отдельных положений закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, включающий в себя три положения, 3 марта в нижнюю палату внесла комиссия нижней палаты по мандатным вопросам.
Особых изменений по сравнению с ранее действовавшими положениями нет, за исключением ключевого: теперь декларации депутаты подают только о покупке земли, объектов недвижимости, транспорта, ценных бумаг и цифровых финансовых активов, если общая сумма сделок превышает общий доход семьи за три последних года. Кроме того, они больше не публикуются в средствах массовой информации.
Госдума синхронно с регионами обновляет нормативную базу, чтобы привести ее в соответствие с новациями закона 2025 г. об отмене ежегодных депутатских деклараций, говорит юрист Олег Захаров: «Но все правила перекочевали из старых документов в обновленные, не претерпев никаких изменений, кроме вызванных отменой ежегодной очередности подачи деклараций». Теперь декларирование осуществляется кулуарно и только в отношении крупных сделок, превышающих доходы за три года, лишь в случае их наличия.
В этом году в связи с выборами в Госдуму будут доступны «электоральные» декларации – сведения о доходах и имуществе, которые предоставляют кандидаты на выборные должности, напоминает Захаров: «Поэтому летом на всех потенциальных народных избранников можно будет найти информацию о доходах за прошлый год и имуществе на середину этого. В Центризбиркоме широко обсуждалась идея отмены и этих «предвыборных» деклараций и замены их автоматически формируемыми сведениями из государственных реестров и баз данных».
Но в текущих поправках таких изменений нет, они могут появиться ко второму чтению, хотя это маловероятно, рассуждает юрист. «А вот в следующем году почерпнуть актуальную информацию о доходах и активах депутатов будет уже негде. Политика станет скучнее: данные о динамике доходов депутатов и сенаторов традиционно были одной из основных тем для дискурса в Telegram-каналах и СМИ», – резюмирует Захаров.