Госдума обновит порядок предоставления деклараций депутатами

В этом году в связи с выборами в Госдуму будут доступны «электоральные» декларации – сведения о доходах и имуществе, которые предоставляют кандидаты на выборные должности, напоминает Захаров: «Поэтому летом на всех потенциальных народных избранников можно будет найти информацию о доходах за прошлый год и имуществе на середину этого. В Центризбиркоме широко обсуждалась идея отмены и этих «предвыборных» деклараций и замены их автоматически формируемыми сведениями из государственных реестров и баз данных».