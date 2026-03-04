США начали еще одну военную операцию в Эквадоре при поддержке местных сил

США начали еще одну военную операцию в Эквадоре при поддержке местных силРечь о совместной борьбе против наркокартелей
США начали военную операцию против наркокартелей в Эквадоре. Участие в боевых действиях принимают местные силы, говорится в сообщении Южного командования Пентагона в соцсети X.
«Эти операции являются ярким примером приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом», – заявили в Пентагоне.
Отмечается, что военные США и Эквадора вместе «предпринимают решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые долгое время сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария».
С 28 февраля США и Израиль атакуют Иран. В первый день военной операции были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и министр обороны Азиз Насирзаде, а также другие высокопоставленные военные командиры. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, а также по территории Израиля.
2 марта Axios писал, что президент США Дональд Трамп стал первым американским президентом, приказавшим нанести военные удары по семи государствам за один год. Хотя Трамп позиционировал себя на выборах как антивоенного кандидата, в период его президентства США провели военные операции в семи государствах. Три из них – Иран, Нигерия и Венесуэла – прежде никогда не подвергались атакам со стороны американских вооруженных сил. Axios отмечает, что в 2025 г. Трамп отдал больше приказов о нанесении авиаударов, чем бывший американский лидер Джо Байден за весь срок своего президентства.