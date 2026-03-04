США начали еще одну военную операцию в Эквадоре при поддержке местных сил

2 марта Axios писал, что президент США Дональд Трамп стал первым американским президентом, приказавшим нанести военные удары по семи государствам за один год. Хотя Трамп позиционировал себя на выборах как антивоенного кандидата, в период его президентства США провели военные операции в семи государствах. Три из них – Иран, Нигерия и Венесуэла – прежде никогда не подвергались атакам со стороны американских вооруженных сил. Axios отмечает, что в 2025 г. Трамп отдал больше приказов о нанесении авиаударов, чем бывший американский лидер Джо Байден за весь срок своего президентства.