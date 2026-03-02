Axios: Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди последних президентов США

Как пишет портал, хотя Трамп позиционировал себя как антивоенного кандидата на выборах, в период его президентства США провели военные операции в семи государствах. Три из них — Иран, Нигерия и Венесуэла — ранее никогда не подвергались атакам со стороны американских вооруженных сил. Axios отмечает, что в 2025 г. Трамп отдал больше приказов о нанесении авиаударов, чем бывший американский лидер Джо Байден за весь срок своего президентства.