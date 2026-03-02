Axios: Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди последних президентов США
Дональд Трамп стал первым президентом США, который приказал нанести военные удары по семи государствам за один год. Об этом сообщает Axios.
Как пишет портал, хотя Трамп позиционировал себя как антивоенного кандидата на выборах, в период его президентства США провели военные операции в семи государствах. Три из них — Иран, Нигерия и Венесуэла — ранее никогда не подвергались атакам со стороны американских вооруженных сил. Axios отмечает, что в 2025 г. Трамп отдал больше приказов о нанесении авиаударов, чем бывший американский лидер Джо Байден за весь срок своего президентства.
Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. В интервью CNN 2 марта Трамп заявил, что американская сторона скоро проведет большую волну ударов по территории Ирана. «Мы даже не начали бить по Ирану по-настоящему. Большая волна атак еще не произошла – она скоро придет», – заявил он.
В интервью New York Post Трамп говорил, что его не интересуют результаты опросов общественного мнения в США касательно операции против Ирана. Он также добавил, что не считает результаты опросов плохими. При этом президент США отметил, что «люди весьма впечатлены происходящим».