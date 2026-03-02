Трамп заявил, что его не волнуют опросы общественного мнения об операции в Иране

Министр войны США Пит Хегсет говорил, что война в Иране не будет «бесконечной». Ее цель – уничтожить ракетную программу, военно-морские силы страны и лишить Тегеран возможности создать ядерное оружие. По словам главы Пентагона, операция может занять несколько недель, но сроки могут сдвинуться: условия ее окончания определяет только Трамп.