Трамп заявил, что его не волнуют опросы общественного мнения об операции в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не интересуют результаты опросов общественного мнения в США касательно операции против Ирана. Об этом он заявил в интервью New York Post.
«Я должен делать то, что правильно... Это нужно было сделать уже давно», – сказал американский лидер.
Он также добавил, что не считает результаты опросов низкими. Независимо от их результатов, они, вероятно, нормальные. При этом президент США отметил, что «люди весьма впечатлены происходящим».
Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. В интервью CNN 2 марта Трамп заявил, что американская сторона скоро проведет большую волну ударов по территории Ирана. «Мы даже не начали бить по Ирану по-настоящему. Большая волна атак еще не произошла – она скоро придет». – завил он.
Министр войны США Пит Хегсет говорил, что война в Иране не будет «бесконечной». Ее цель – уничтожить ракетную программу, военно-морские силы страны и лишить Тегеран возможности создать ядерное оружие. По словам главы Пентагона, операция может занять несколько недель, но сроки могут сдвинуться: условия ее окончания определяет только Трамп.