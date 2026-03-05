Какие задачи Китай ставит себе на следующие пять лет на фоне хаоса в мире

При этом, как ожидается, Китай пересмотрит в меньшую сторону целевую планку последних лет около 5% роста ВВП в год. Если в 2025 г. в первые два квартала рост составлял 5,4 и 5,2%, то в третьем – 4,8% и, наконец, самый низкий за три года в 4,5% – в четвертом. На 2026 г. аналитики ожидают, что власти Китая, скорее всего, утвердят цель в диапазоне от 4,5 до 5%. Это, согласно расчетам, все еще позволит не сворачивать с пути к официально поставленной цели построить к 2035 г. «социалистическую рыночную экономику высокого уровня» с ВВП на душу населения более $20 000 (сейчас он около $13 800, для цели ежегодный рост должен быть выше 4,1% ВВП, как писало издание Caijing).