Ульяновскому сенатору-коммунисту Гибатдинову предложили перейти в Госдуму

Куринный – «врач по профессии, политик по призванию», в регионе также популярен, говорит Калачев: «Но он, очевидно, пойдет по спискам». С этим мнением согласен и источник, близкий к КПРФ. Он предполагает, что Куринный может быть выдвинут по федеральному списку компартии. В 2021 г. политик занимал в нем 15-ю из 15 позиций.