Политика

Ульяновскому сенатору-коммунисту Гибатдинову предложили перейти в Госдуму

В ключевых для партии регионах КПРФ будет тестировать несколько кандидатов на округ
Юлия Малева
Гибатдинов и Куринный впервые пройдут через процедуру коммунистических праймериз
Гибатдинов и Куринный впервые пройдут через процедуру коммунистических праймериз / Пресс-служба Совета Федерации

Сенатор от Ульяновской области, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов может пойти на выборы в Госдуму от компартии. Его кандидатуру предложило ульяновское региональное отделение. Эту информацию Гибатдинов подтвердил «Ведомостям».

Также в качестве потенциальных кандидатов предложены депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный (депутат VII и VIII созывов, прошел в 2021 г. по федеральному списку), члены законодательного собрания региона Виталий Кузин, Роман Султашов, экс-депутат областного парламента Рамиль Хакимов и депутаты гордумы Ульяновска Антон Шилов и Максим Захаров. Регион возглавляет коммунист Алексей Русских.

Пока в ЦК идет обсуждение по всем кандидатурам, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Но в ключевых для коммунистов регионах, таких как Ульяновская область или Хакасия, партия может предложить несколько кандидатов на округ.

Самоотводов не было. «Если партия выдвинула, значит, все готовы [к борьбе]», – сказал «Ведомостям» Куринный.

КПРФ впервые апробирует систему внутрипартийного праймериз «Народный кандидат» – ее 1 февраля анонсировал Афонин. Избиратели смогут с марта по май проголосовать как очно (верифицированное голосование при обходе жителей, на местах), так и онлайн. Также граждане смогут предложить свои варианты предполагаемых кандидатов в депутаты.

Предложенные ульяновским обкомом кандидаты, как и остальные коммунисты от других регионов, будут до конца мая работать в округах с населением и набирать базу сторонников, говорит Гибатдинов. После этого будет предварительное, рейтинговое, голосование.

На выборах в Госдуму ДЭГ охватит половину регионов

Политика / Демократия

Параллельно будет запущена электронная платформа, на которой сторонники партии могут поддержать того или иного представителя компартии, продолжает сенатор. Далее президиум ЦК КПРФ оценит уровень поддержки и подготовит свои предложения для съезда, уточняет он.

Из 225 одномандатных округов на Ульяновскую область приходится два: Ульяновский избирательный округ (№ 185) и Радищевский (№ 186). В 2021 г. одномандатные округа заняли единоросс, гендиректор ГК «Конкор» Владимир Кононов (шел по Ульяновскому округу, набрал 28,91%), являющийся парламентарием VI–VIII созывов, и трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат IV–VIII созывов Владислав Третьяк (шел по Радищевскому округу, получил 47,84%).

Их оппоненты-коммунисты по обоим округам заняли 2-е места: Виталий Кузин, шедший по Ульяновскому округу, набрал 24,14%, а Гибатдинов, баллотируясь по Радищевскому округу, получил 19,47%.

В 2021 г. Гибатдинов проиграл легендарному Третьяку, но проиграл «достойно», вспоминает политолог Константин Калачев.

Куринный – «врач по профессии, политик по призванию», в регионе также популярен, говорит Калачев: «Но он, очевидно, пойдет по спискам». С этим мнением согласен и источник, близкий к КПРФ. Он предполагает, что Куринный может быть выдвинут по федеральному списку компартии. В 2021 г. политик занимал в нем 15-ю из 15 позиций.

Оба коммуниста – известные в регионе ньюсмейкеры, которые одновременно заметны и в федеральной повестке, отмечает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Их выдвижение в Госдуму по округам – самый логичный шаг, но придется учитывать, что губернатор ориентируется на Кремль и усиления КПРФ не ожидается, предупреждает эксперт.

«Я солдат партии, и решение будет принимать наш коллектив. Скажут идти в Совет Федерации вновь – значит, пойду туда. Скажут избираться в Государственную думу – значит, буду избираться в Государственную думу», – заявил «Ведомостям» Гибатдинов. Окончательная конфигурация будет понятна к началу лета, указал Куринный.

