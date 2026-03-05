Ульяновскому сенатору-коммунисту Гибатдинову предложили перейти в Госдуму

Ульяновскому сенатору-коммунисту Гибатдинову предложили перейти в ГосдумуВ ключевых для партии регионах КПРФ будет тестировать несколько кандидатов на округ
Сенатор от Ульяновской области, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов может пойти на выборы в Госдуму от компартии. Его кандидатуру предложило ульяновское региональное отделение. Эту информацию Гибатдинов подтвердил «Ведомостям».
Также в качестве потенциальных кандидатов предложены депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный (депутат VII и VIII созывов, прошел в 2021 г. по федеральному списку), члены законодательного собрания региона Виталий Кузин, Роман Султашов, экс-депутат областного парламента Рамиль Хакимов и депутаты гордумы Ульяновска Антон Шилов и Максим Захаров. Регион возглавляет коммунист Алексей Русских.
Пока в ЦК идет обсуждение по всем кандидатурам, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Но в ключевых для коммунистов регионах, таких как Ульяновская область или Хакасия, партия может предложить несколько кандидатов на округ.
Самоотводов не было. «Если партия выдвинула, значит, все готовы [к борьбе]», – сказал «Ведомостям» Куринный.
КПРФ впервые апробирует систему внутрипартийного праймериз «Народный кандидат» – ее 1 февраля анонсировал Афонин. Избиратели смогут с марта по май проголосовать как очно (верифицированное голосование при обходе жителей, на местах), так и онлайн. Также граждане смогут предложить свои варианты предполагаемых кандидатов в депутаты.
Предложенные ульяновским обкомом кандидаты, как и остальные коммунисты от других регионов, будут до конца мая работать в округах с населением и набирать базу сторонников, говорит Гибатдинов. После этого будет предварительное, рейтинговое, голосование.
Параллельно будет запущена электронная платформа, на которой сторонники партии могут поддержать того или иного представителя компартии, продолжает сенатор. Далее президиум ЦК КПРФ оценит уровень поддержки и подготовит свои предложения для съезда, уточняет он.
Из 225 одномандатных округов на Ульяновскую область приходится два: Ульяновский избирательный округ (№ 185) и Радищевский (№ 186). В 2021 г. одномандатные округа заняли единоросс, гендиректор ГК «Конкор» Владимир Кононов (шел по Ульяновскому округу, набрал 28,91%), являющийся парламентарием VI–VIII созывов, и трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат IV–VIII созывов Владислав Третьяк (шел по Радищевскому округу, получил 47,84%).
Их оппоненты-коммунисты по обоим округам заняли 2-е места: Виталий Кузин, шедший по Ульяновскому округу, набрал 24,14%, а Гибатдинов, баллотируясь по Радищевскому округу, получил 19,47%.
В 2021 г. Гибатдинов проиграл легендарному Третьяку, но проиграл «достойно», вспоминает политолог Константин Калачев.
Куринный – «врач по профессии, политик по призванию», в регионе также популярен, говорит Калачев: «Но он, очевидно, пойдет по спискам». С этим мнением согласен и источник, близкий к КПРФ. Он предполагает, что Куринный может быть выдвинут по федеральному списку компартии. В 2021 г. политик занимал в нем 15-ю из 15 позиций.
Оба коммуниста – известные в регионе ньюсмейкеры, которые одновременно заметны и в федеральной повестке, отмечает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Их выдвижение в Госдуму по округам – самый логичный шаг, но придется учитывать, что губернатор ориентируется на Кремль и усиления КПРФ не ожидается, предупреждает эксперт.
«Я солдат партии, и решение будет принимать наш коллектив. Скажут идти в Совет Федерации вновь – значит, пойду туда. Скажут избираться в Государственную думу – значит, буду избираться в Государственную думу», – заявил «Ведомостям» Гибатдинов. Окончательная конфигурация будет понятна к началу лета, указал Куринный.