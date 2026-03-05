Известный резкими высказываниями депутат Госдумы Затулин собрался на новый срок

Известный резкими высказываниями депутат Госдумы Затулин собрался на новый срокВ восьмом созыве он чуть не лишился поста в комитете по делам СНГ из-за слов о результатах спецоперации
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия», ЕР) собирается принять участие в партийных праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, чтобы затем выдвинуть свою кандидатуру на выборах, сообщил он «Ведомостям». В текущем созыве депутат представляет избирательный округ № 50 (Сочинский).
Перед ответом на вопрос «Ведомостей» о планах на предстоящие выборы Затулин заметил: «Вы целую кампанию ведете уже несколько месяцев: кто будет переизбираться, а кто – не будет». Ранее «Ведомости», например, сообщали, что в следующий, девятый, созыв Госдумы, скорее всего, не будут избраны Галина Хованская и Анатолий Грешневиков (оба –«Справедливая Россия»), Сергей Шаргунов (КПРФ), Алексей Веллер и Дмитрий Скриванов (оба – ЕР) и т. д.
Количество округов в Краснодарском крае в 2025 г. увеличилось до девяти (ранее было восемь), а Сочинский округ был преобразован в Южный (№ 54). Помимо Сочи в него входят федеральная территория «Сириус», Белореченский район и часть Апшеронского района (до 2025 г. округ состоял из Сочи, Апшеронского и Белореченского районов).
Затулин дважды (в 2016 и 2021 гг.) избирался депутатом Госдумы от Сочинского избирательного округа. Впервые был избран в 2003 г. от Орехово-Борисовского избирательного округа № 197 (Москва), спустя четыре года переизбрался в составе списка ЕР (баллотировался в московской региональной группе). В выборах в шестой созыв Думы участия не принимал, в 2015 г. указом президента Владимира Путина был назначен членом Общественной палаты.
Будучи депутатом восьмого созыва Думы, Затулин неоднократно выступал в защиту мигрантов. 14 апреля 2025 г. в своем Telegram-канале единоросс обращал внимание на опыт США и Германии, где есть институт «миграционного» омбудсмена. Затулин также предлагал воссоздать в России отдельное миграционное ведомство (Федеральная миграционная служба была ликвидирована в 2016 г.), заявлял, что детей мигрантов стоит принимать в школы без знания русского языка.
1 июня 2023 г. Затулин сделал резонансное заявление о специальной военной операции, которое едва не лишило его поста в думском комитете, писали «Ведомости». На форуме под названием «Какая Украина нам нужна?» он сказал, что сейчас Россия находится в сложной ситуации, когда требуется «перевод не только промышленности, но и жизни на военные рельсы».
После этого в ЕР начали консультации по поводу публичных высказываний депутата. Сам он утверждал, что против него ведется организованная кампания в СМИ и соцсетях.
Затулин несколько раз жаловался в думскую комиссию по депутатской этике на членов фракции КПРФ. На депутата Сергея Обухова единоросс направлял заявление в связи с тем, что тот назвал его в интервью «голосом мигрантской мафиозной структуры», а на депутата Михаила Матвеева – за прозвище Затулло Апшеронский и Душанбинский, которое тот дал ему в своем Telegram-канале.
Обухов уверен, что Затулин стал «токсичным». «Человек, который оседлал мигрантскую тему, не может быть для ЕР полезен. Он явно не в тренде», – сказал коммунист «Ведомостям».
Вокруг Затулина регулярно «ходит много слухов», в частности о его возможном «дрейфе в сторону МИДа», говорит политолог Андрей Гусий. По его мнению, депутат усилил свои позиции с началом специальной военной операции и активен в своем округе.
Затулин находится в двойственном положении, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «С одной стороны, занимает особую позицию по поводу военных действий – не отрицает их необходимость, но указывает на издержки. С другой – во времена премьерства [Дмитрия] Медведева выступал подчеркнутым сторонником возвращения Путина – и до недавних пор это было важным ресурсом», – сказал эксперт «Ведомостям». В 2011 г. депутат лишился поста первого замглавы комитета Думы по делам СНГ, после того как не поддержал позицию тогдашнего президента Медведева по резолюции ООН о вмешательстве в ливийскую гражданскую войну.
На заседании Госдумы, где обсуждалось заявление «О ситуации в Ливии», Затулин предложил исключить из текста один абзац. В нем говорилось, что Россия поступила правильно, воздержавшись при голосовании в СБ ООН. Поправку Затулина не приняли. При этом депутат заявил, что «мужество» в вопросе по Ливии проявил тогдашний председатель правительства РФ Владимир Путин, который назвал вторжение сил международной коалиции в руководимую Муаммаром Каддафи страну «крестовым походом».