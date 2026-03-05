Известный резкими высказываниями депутат Госдумы Затулин собрался на новый срок

Затулин находится в двойственном положении, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «С одной стороны, занимает особую позицию по поводу военных действий – не отрицает их необходимость, но указывает на издержки. С другой – во времена премьерства [Дмитрия] Медведева выступал подчеркнутым сторонником возвращения Путина – и до недавних пор это было важным ресурсом», – сказал эксперт «Ведомостям». В 2011 г. депутат лишился поста первого замглавы комитета Думы по делам СНГ, после того как не поддержал позицию тогдашнего президента Медведева по резолюции ООН о вмешательстве в ливийскую гражданскую войну.