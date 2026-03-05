Первый этап предвыборного съезда «Единой России» запланирован на 27 июня

Первый этап съезда может пройти в первой половине июня, говорил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев в сентябре 2025 г. Конкретной даты тогда не было. «Он [съезд] состоится в следующем году и пройдет в два этапа, – сказал единоросс. – На нем будут рассмотрены вопросы, которые необходимы для съезда с точки зрения проведения выборной кампании в Госдуму. Традиционно в повестку войдут и другие темы. В течение следующего года мы будем активно готовиться к этим мероприятиям».