Первый этап предвыборного съезда «Единой России» запланирован на 27 июня

Первый этап предвыборного съезда «Единой России» запланирован на 27 июняНа нем партия утвердит списки кандидатов на выборы в Госдуму
Первая часть предвыборного съезда «Единой России» предварительно запланирована на 27 июня. Об этом «Ведомостям» рассказали двое собеседников в партии. Именно на этой части съезда партия должна утвердить списки кандидатов, которые пойдут в Госдуму в сентябре 2026 г. По словам одного из собеседников, вторая рассматриваемая дата – 20 июня. Но пока съезд намечен на 27 июня, добавляет другой собеседник. Дата его проведения зависит как от графика кампании и времени проведения мероприятий другими партиями, так и от графика участников мероприятия, сказал источник, близкий к ЕР.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, планирует ли президент Владимир Путин выступить на съезде единороссов. Традиционно он посещает предвыборные съезды (так было в 2021, 2016 гг. и т. д.).
Первый этап съезда может пройти в первой половине июня, говорил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев в сентябре 2025 г. Конкретной даты тогда не было. «Он [съезд] состоится в следующем году и пройдет в два этапа, – сказал единоросс. – На нем будут рассмотрены вопросы, которые необходимы для съезда с точки зрения проведения выборной кампании в Госдуму. Традиционно в повестку войдут и другие темы. В течение следующего года мы будем активно готовиться к этим мероприятиям».
Сейчас партия готовится к выдвижению кандидатов. 3 марта «Единая Россия» объявила, в какие сроки пройдут праймериз перед выборами в Госдуму. На основе их результатов будут формироваться предвыборные списки.
С 11 марта по 30 апреля пройдет выдвижение кандидатов на предварительное голосование. Регистрация избирателей будет происходить с 20 апреля по 29 мая, авторизация традиционно будет через «Госуслуги». Само голосование на праймериз продлится с 25 по 31 мая.
Съезд вправе внести в финальный список кандидатов и тех, кто не участвовавал в праймериз.
Интрига вокруг съезда «Единой России» обычно в том, появится ли на нем Путин и какие именно слова будут сказаны, чтобы их можно было использовать в повестке партии на выборах, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Еще одна интрига – вокруг федеральной части списка. Хотя ожидания от возможного присутствия в ней Путина по сценарию 2007 г. уже почти отсутствуют», – считает политолог.
«Ведомости» ранее писали, что на выборах 2026 г. федеральную часть списка может возглавить председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В феврале он говорил, что новая предвыборная программа партии будет состоять из двух блоков – традиционных обещаний по разным сферам жизни и набора «идеологий, идеологем, ценностей», которых придерживается «Единая Россия». Сейчас партийцы проводят региональные форумы, где вместе с вице-премьерами рассказывают об итогах прошедшей пятилетки. Форумы пройдут в столицах всех восьми федеральных округов.
В 2021 г., когда проходили предыдущие выборы в Госдуму, партия проводила съезд в три этапа. Первый прошел 19 июня, на нем были утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму VIII созыва. В федеральную пятерку списка вошли: на тот момент министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева и на тот момент уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Из пятерки мандат взяла только Кузнецова.
Второй этап съезда прошел 24 августа, на нем также выступил президент. На этой части съезда партия утвердила предвыборную программу партии, с которой пошла на выборы. Третий этап съезда прошел 5 декабря 2021 г. – уже после выборов в Госдуму. На нем переизбрали руководящие органы, а также были поставлены задачи на пять лет. Президент выступил перед участниками съезда, но только с видеообращением.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов