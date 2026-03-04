Какие изменения «Единая Россия» внесла в процедуру своих праймериз

Кандидаты в Госдуму от «Единой России» на праймериз (предварительное голосование), а в дальнейшем и на выборы могут пойти или по списку, или по округу. Варианта, когда один и тот же человек может выдвинуться и в списке, и в округе, теперь не будет. Новые правила выдвижения кандидатов на праймериз 3 марта утвердили в ходе заседания федерального организационного комитета по проведению предварительного голосования партии.