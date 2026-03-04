Какие изменения «Единая Россия» внесла в процедуру своих праймериз

Какие изменения «Единая Россия» внесла в процедуру своих праймеризКандидаты на выборах в Госдуму смогут пойти только по округу или списку
Кандидаты в Госдуму от «Единой России» на праймериз (предварительное голосование), а в дальнейшем и на выборы могут пойти или по списку, или по округу. Варианта, когда один и тот же человек может выдвинуться и в списке, и в округе, теперь не будет. Новые правила выдвижения кандидатов на праймериз 3 марта утвердили в ходе заседания федерального организационного комитета по проведению предварительного голосования партии.
Итоги праймериз лягут в основу сформированных списков кандидатов в Госдуму и по спискам, и по округам, отмечают в партии. По словам источника «Ведомостей», близкого к «Единой России», при принятии финального решения планируется исходить из той же логики, что и при проведении предварительного голосования: кандидат должен идти или по списку, или по округу. «Однако съезд может принять и иное решение и сделать исключение», – говорит он.
Дело в том, что политический тяжеловес, который идет и там и там, своим участием в кампании «подтягивает» список, но берет мандат в округе, объясняет логику источник, близкий к администрации президента: «Соответственно, место в региональной группе по списку переходило человеку из его ближайшего окружения, поскольку известные депутаты имеют влияние на формирование списка в регионе». За счет такого «паровоза» увеличивается количество проходных мест, которые получают близкие к тяжеловесам люди, отмечает он.
На прошлых выборах в Госдуму в 2021 г. несколько высокопоставленных единороссов в качестве «паровозов» были и во главе региональных групп и шли по одномандатным округам. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин шел на первом месте в региональной группе по Саратовской области и по Саратовскому одномандатному округу.
Вице-спикер Ирина Яровая была на втором месте после вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в группе по Дальнему Востоку, а также шла по Камчатскому округу. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев шел на первом месте в группе по Воронежской области и выдвигался в Павловском округе в регионе.
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев был на втором месте в группе по Тверской области и баллотировался в Заволжском округе. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой шел на третьем месте в группе по Москве и в Люблинском округе столицы.
Теперь уже бывший вице-спикер Госдумы Сергей Неверов был на втором месте в группе по Брянской – Смоленской областям и в Смоленском округе. Депутат Госдумы Андрей Исаев был на втором месте в реггруппе по Удмуртии и выдвигался по Удмуртскому одномандатному округу. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов шел на втором месте в группе по Московской области и по Подольскому округу.
Такое разведение кандидатов между списками и округами – способ стимулировать активность будущих кандидатов в округах, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. В этом случае они не могут уповать на то, что им гарантировано место по списку, говорит он.
«Наиболее сильные кандидаты из партийного списка будут отвечать за продвижение партии в регионе, не решая при этом личную задачу, связанную с округом. А те, кто находится в списке на полупроходном месте, будут сильно заинтересованы в работе на партийный рейтинг, чтобы самим попасть в парламент», – говорит он. Такой вариант можно считать эффективным – он позволяет наделить кандидатов разными ролями и ответственностью, полагает Туровский.
Также на федеральных выборах единороссов ждет еще одно новшество: при выдвижении кандидат должен либо вступить в партию, либо стать ее сторонником (это официальный внутрипартийный статус, которым наделяют желающих вступить в «Единую Россию», но пока не имеющих такой возможности. – «Ведомости») – в списке не будет людей, которые стоят в стороне. Ранее такое правило действовало у единороссов на региональных выборах, теперь же его распространили и на кампанию по выборам депутатов Госдумы.
Людям, которые захотят стать кандидатами на праймериз, нельзя владеть активами за рубежом, иметь судимость.
Кроме того, праймериз 2026 г. по отбору кандидатов на выборы в Госдуму пройдут полностью в электронном формате. С 11 марта по 30 апреля пройдет выдвижение кандидатов на праймериз. Регистрация избирателей будет происходить с 20 апреля по 29 мая, авторизация традиционно будет через «Госуслуги». Само голосование на праймериз продлится с 25 по 31 мая.
Участникам специальной военной операции по итогам предварительного голосования будет автоматически добавляться 25% голосов – так было и на региональных выборах. На площадке Высшей партийной школы будет проходить их обучение и сопровождение. Сенатор Александр Карелин напомнил, что более 1000 участников спецоперации уже приняли участие в разных уровнях выборов от «Единой России».
Федеральный оргкомитет по проведению праймериз возглавил Карелин. В него вошли сенаторы, участники спецоперации, политтехнологи, представители вузов и СМИ (примечание: заместитель главного редактора «Ведомостей» Максим Иванов входит в оргкомитет).