SIPRI назвал лидеров экспорта основных типов вооружений

SIPRI назвал лидеров экспорта основных типов вооруженийВ авиации это США, в ПВО – Израиль, в танках – Южная Корея
Стокгольмский институт изучения проблем мира (SIPRI) назвал среди крупнейших экспортеров оружия лидеров по планируемым поставкам основных типов вооружений. Статистика на основе заключенных и планируемых к заключению контрактов по состоянию на начало 2026 г. опубликована в отчете SIPRI 9 марта.
В поставках боевых самолетов безусловным лидером являются США. Американцы договорились продать 936 машин. На 2-м месте Франция (180), на третьем – Китай (90), на четвертом – Южная Корея (88), на пятом – Италия (69). Не вошла в топ-5, но заняла 6-е место Россия с 68 боевыми самолетами. Далее Великобритания лишь с 20 машинами. Ни одного планируемого к продаже за границу боевого самолета не зафиксировано у Германии и Испании. В категорию «боевые самолеты» аналитики SIPRI включили учебно-боевые и противолодочные машины.
В сегменте боевых вертолетов лидеры также США: по состоянию на начало 2026 г. они планируют или договорились продать за рубеж 254 машины. На 2-м месте Китай с 29 вертолетами, на третьем – Италия с 12, на четвертом – Великобритания с девятью машинами. Пятерку замыкает Россия – с шестью.
По планируемым к продаже или поставке системам противовоздушной обороны (ПВО) наземного базирования большой и средней дальности абсолютным лидером, по расчетам SIPRI, на начало 2026 г. является Израиль – 78 комплексов. На 2-м месте Германия (66). США лишь на третьем с 55 комплексами ПВО. 4-е место у России (43), пятое – у Южной Кореи (24).
В области продаж боевых кораблей и подводных лодок 1-е место делят Великобритания и Германия – по 34 единицы. На втором – Франция с 16, на третьем – Китай с 11 боевыми кораблями и субмаринами для иностранных клиентов. На четвертом – США с семью. Пятерку замыкает Южная Корея с пятью кораблями. 6-е место делят Россия и Испания – по мнению аналитиков SIPRI, они могут поставить по три единицы.
В области танков далеко вперед вырвалась Южная Корея занявшая 1-е место с 820 машинами. С почти двукратным отрывом на 2-м месте ее географический сосед – КНР. На 3-м месте Германия – по расчетам аналитиков SIPRI, она может продать за рубеж 422 танка. Пятерку замыкает Россия с 279 машинами. США в топ-5 не попали, заняв шестую позицию с 229 танками.
В категории «другие боевые бронированные машины», в которую включены бронеавтомобили, БТР и БМП, лидером неожиданно оказалась Италия с 1897 машинами. На 2-м месте Южная Корея с 1692 единицами. На третьем оказались США с 1415, на четвертом – Германия с 1108, на пятом – Франция с 808. На 6-м месте находится Испания с 541 машиной, а у России на экспорт запланировано якобы лишь 13 таких машин.
В артиллерийских системах (включая РСЗО), как и в танках, далеко впереди в отчете фигурирует Южная Корея с 1114 единицами. С большим отрывом на 2-м месте – США (803 артсистемы), на третьем – Франция (341). Израиль занял четвертую позицию со 130 системами, затем идет Китай с 128 единицами и Германия с 78. У России, Италии, Великобритании аналитики SIPRI не зафиксировали ни одной такой системы.
Характерно, что в позициях вооружений отсутствуют какие бы то ни было беспилотные системы, несмотря на их бурное развитие и использование во всех современных конфликтах.
По мнению директора центра военной экономики Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохора Тебина, в исследовании, очевидно, представлены не только контракты 2021–2025 гг., но и более ранние, а также соглашения о намерениях, в которых поставщик выбран, но контракта с ним нет. «Например, тут могут быть учтены и довольно старые контракты – не выполненные, но до сих пор планируемые к выполнению», – говорит он. Наконец, замечает Тебин, сведения по КНР и России заведомо серьезно неполны, потому что китайский и российский экспорт в значительной степени засекречен.
Стоит обратить внимание на то, что попытка оценить перспективы различных поставщиков продукции военного назначения сделана на основе крайне ограниченной из-за угроз вторичных санкций США информации о планах экспорта России и КНР, согласен научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
При этом солидные позиции США, Франции и Южной Кореи на рынках продукции военного назначения не вызывают сомнений. Более того, на фоне приоритетов США по восполнению собственных запасов, планов по наращиванию закупок вооружений в странах ЕС и, возможно, в Персидском заливе в связи с войной в Иране объемы законтрактованных поставок из Франции и Южной Кореи будут расти, допускает эксперт. «Не исключено, что для России, Китая и, например, Индии также найдутся определенные ниши».