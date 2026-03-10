SIPRI назвал лидеров экспорта основных типов вооружений

По мнению директора центра военной экономики Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохора Тебина, в исследовании, очевидно, представлены не только контракты 2021–2025 гг., но и более ранние, а также соглашения о намерениях, в которых поставщик выбран, но контракта с ним нет. «Например, тут могут быть учтены и довольно старые контракты – не выполненные, но до сих пор планируемые к выполнению», – говорит он. Наконец, замечает Тебин, сведения по КНР и России заведомо серьезно неполны, потому что китайский и российский экспорт в значительной степени засекречен.