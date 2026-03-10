Депутат семи созывов Оксана Дмитриева снова пойдет в Госдуму

По информации «Закс.ру», политик рассматривалась как возможный кандидат на выборах главы Петербурга еще в 1996 г. Но тогда «Яблоко» в борьбе с Анатолием Собчаком сначала выдвинуло Игоря Артемьева (глава ФАС в 2004–2020 гг.), а затем в рамках коалиционного соглашения поддержало будущего руководителя города Владимира Яковлева. После его ухода в правительство в 2003 г. Дмитриева снова называлась в СМИ одним из возможных участников губернаторских выборов. В итоге она не стала конкурировать с Валентиной Матвиенко (возглавляла город в 2003–2011 гг.), но в последующие годы неоднократно ее критиковала – в частности, за градостроительную и экономическую политику и т. д.