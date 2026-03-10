Депутат семи созывов Оксана Дмитриева снова пойдет в Госдуму

Депутат семи созывов Оксана Дмитриева снова пойдет в ГосдумуОпытного политика готовы выдвинуть «Новые люди», объединившиеся в 2024 году с ее Партией роста
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева (вне фракций), избиравшаяся в I–VI и VIII созывы нижней палаты, намерена снова идти на выборы в сентябре 2026 г., сообщила она «Ведомостям». По словам депутата, она рассчитывает на выдвижение от «Новых людей» (НЛ) по своему округу № 217 (Юго-Восточный) в Санкт-Петербурге, от которого избирается с 1999 г. Она стала членом партии после объединения Партии роста с НЛ в 2024 г.
В региональном отделении партии подтвердили планы поддержать Дмитриеву. В НЛ намерены выдвинуть ее в Госдуму по округу, где парламентарий «чувствует себя максимально уверенно в своем результате», заявил «Ведомостям» депутат заксобрания Санкт-Петербурга, руководитель городского избирательного штаба партии Дмитрий Панов. «Какой конкретно [это будет округ] с учетом нарезки, я пока не готов сказать», – отметил он.
Дмитриева избиралась в Госдуму с 1993 г., в первые два созыва – от «Яблока», была одним из разработчиков проекта Бюджетного кодекса РФ. В 1998 г. работала министром труда и социального развития в правительстве Сергея Кириенко, из-за этого ее исключили из «Яблока». С 1999 г. политик еще дважды проходила в Госдуму – по одномандатному округу на юге Санкт-Петербурга. В феврале 2005 г. выступила одним из инициаторов (вместе с представителями КПРФ, «Родины» и «Единой России») вотума недоверия правительству Михаила Фрадкова на фоне реализации закона о монетизации льгот. Но большинство в Госдуме тогда не стало отправлять кабмин в отставку.
В 2006 г. политик вступила в только что созданную «Справедливую Россию» (СР). В ее состав вошла партия «Развитие предпринимательства» супруга Дмитриевой Ивана Грачева, депутата I–VI созывов – сначала от «Яблока», позже от СР. Она входила в центральный совет партии, регулярно готовила от ее имени альтернативный бюджет, в 2010 г. возглавила совет регионального отделения СР в Санкт-Петербурге, а в 2014 г. была выдвинута кандидатом на выборах губернатора города в связи с досрочной отставкой Георгия Полтавченко. Впрочем, пройти муниципальный фильтр и зарегистрироваться Дмитриева не смогла.
По информации «Закс.ру», политик рассматривалась как возможный кандидат на выборах главы Петербурга еще в 1996 г. Но тогда «Яблоко» в борьбе с Анатолием Собчаком сначала выдвинуло Игоря Артемьева (глава ФАС в 2004–2020 гг.), а затем в рамках коалиционного соглашения поддержало будущего руководителя города Владимира Яковлева. После его ухода в правительство в 2003 г. Дмитриева снова называлась в СМИ одним из возможных участников губернаторских выборов. В итоге она не стала конкурировать с Валентиной Матвиенко (возглавляла город в 2003–2011 гг.), но в последующие годы неоднократно ее критиковала – в частности, за градостроительную и экономическую политику и т. д.
Результаты «Новых людей»
В 2015 г. руководство СР приостановило полномочия Дмитриевой как главы петербургского отделения, ее место занял депутат Госдумы и давний соратник Сергея Миронова Олег Нилов. В ответ политик вышла из партии. А Нилов годом позже возглавил региональный список партии на выборах в нижнюю палату. Дмитриева же баллотировалась в VII созыв уже от Партии роста под вторым номером общей части федерального списка – после лидера партии Бориса Титова.
Партия роста в Госдуму не прошла, но Дмитриева получила мандат депутата заксобрания Петербурга и работала там до 2021 г., пока вновь не избралась в нижнюю палату по Юго-Восточному одномандатному округу. Она получила 33,28% голосов, ее ближайший соперник Любовь Егорова от «Единой России» (ЕР) – 21,38%. В Госдуме Дмитриева снова вошла в бюджетный комитет.
В 2025 г. Центризбирком определил новые границы думских округов. В Петербурге изменения коснулись и округа Дмитриевой. Теперь помимо прежде входивших в него Колпинского и Фрунзенского районов в составе округа еще четыре муниципальных образования из Центрального района.
Избирательная кампания будет проходить совсем в иных условиях для Дмитриевой, чем в 2021 г., и сложно сказать, что НЛ, выдвинув ее, гарантированно получат мандат, отмечает петербургский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Нарезка округа изменилась, отношение избирателей поменялось. Сказать, что она так же является лидером общественного мнения, как 10–15 лет назад, нельзя. Из информационного поля она практически выпала. «Противостояние Западу – это совершенно не ее контекст», – сказал он «Ведомостям».
Округ Дмитриевой при перенарезке изменился не очень сильно, возражает источник, близкий к городской администрации, вряд ли это станет значимым фактором кампании. «Она легендарный депутат», – напомнил собеседник.
Солонников называет Дмитриеву приемлемым партнером для властей Петербурга, но указывает на ее не очень тесные отношения с командой НЛ. По его словам, образ «мастодонта политики» не совпадает с позиционированием НЛ.
Важной интригой в случае Дмитриевой станет наличие или отсутствие административного сопротивления – индикатором будет выдвижение ресурсного либо номинального кандидата от ЕР, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, инерционный сценарий предполагает второй вариант, тем более что в Петербурге заметно административное содействие кампании НЛ, а отношения с городскими властями у Дмитриевой сейчас спокойные.