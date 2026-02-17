Близкий к Кремлю политтехнолог может пойти в Госдуму по округу в Кузбассе

Широкое освещение в медиа в 2010 г. получил пост в его блоге, где политолог критиковал рейтинг коррупции в России, в котором страна, по данным составителей, занимала 154-е место из 178 возможных. По его мнению, этот показатель отражал лишь уровень озабоченности населения этой проблемой. Тогда Матвейчев написал, что мечтает собрать вместе «сетевых хомячков», «борцов с коррупцией», «горлопанов и крикунов», выступающих «за власть народа», и «намотать на гусеницы танков», приведя в пример Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 г.