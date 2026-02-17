Близкий к Кремлю политтехнолог может пойти в Госдуму по округу в Кузбассе

Близкий к Кремлю политтехнолог может пойти в Госдуму по округу в КузбассеДля Олега Матвейчева это будет первый опыт избрания не по партийному списку
Близкий к администрации президента политтехнолог, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев («Единая Россия», ЕР), вероятнее всего, будет баллотироваться в IX созыв нижней палаты по Новокузнецкому округу № 104 в Кемеровской области (в новой нарезке с 2025 г. имеет порядковый номер 105). Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к ЕР. Допустил такую вероятность собеседник, близкий к властям региона.
Сам Матвейчев не подтвердил и не опроверг эту информацию. По словам депутата, сейчас говорить о способе переизбрания рано и он будет определяться в марте, когда начнется регистрация на праймериз ЕР. «Все может быть, но это не мне решать», – сообщил Матвейчев «Ведомостям».
Сейчас Новокузнецкий округ в Госдуме представляет член комитета по экономической политике Александр Максимов (ЕР). Ему 79 лет, в 1975–2000 гг. он служил в КГБ и ФСБ, в 2003–2016 гг. возглавлял ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (в марте 2024 г. акции предприятия были переданы в собственность государства по требованию Генпрокуратуры РФ), с 2016 г. – депутат Госдумы. Максимов не ответил на звонки «Ведомостей».
Матвейчев родился в Новокузнецке и именно от Кузбасса впервые прошел в Госдуму в 2021 г. по списку ЕР, его региональная группа включала Кемеровскую и Томскую области. В 1990-х он жил в Екатеринбурге, вместе с еще одним нынешним депутатом Госдумы – Дмитрием Гусевым («Справедливая Россия») и другими партнерами создал политическое консалтинговое агентство Bakster group. Позже Матвейчев работал в администрации президента, в предвыборных штабах Дмитрия Медведева и Владимира Путина, был заместителем губернатора в Вологодской и Волгоградской областях.
Широкое освещение в медиа в 2010 г. получил пост в его блоге, где политолог критиковал рейтинг коррупции в России, в котором страна, по данным составителей, занимала 154-е место из 178 возможных. По его мнению, этот показатель отражал лишь уровень озабоченности населения этой проблемой. Тогда Матвейчев написал, что мечтает собрать вместе «сетевых хомячков», «борцов с коррупцией», «горлопанов и крикунов», выступающих «за власть народа», и «намотать на гусеницы танков», приведя в пример Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 г.
При поддержке, учитывая электоральные традиции Кузбасса, у Матвейчева достаточно хорошие шансы на избрание по округу, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Что касается его депутатской активности в VIII созыве, то нельзя сказать, что он отличился прорывными инициативами, но, как депутат первого срока, проявил себя неплохо, говорит эксперт.
Выборные кампании в Кузбассе всегда были управляемыми, но сейчас неблагоприятный социально-экономический фон, отмечает политолог Константин Калачев. «Челлендж серьезный. Но Матвейчев – человек талантливый, справится», – сказал он «Ведомостям».
На выборах в Госдуму в 2021 г. Максимов в Новокузнецком округе (включает Калтанский, Новокузнецкий и Осинниковский городские округа, Таштагольский и часть Новокузнецкого муниципального округа) получил 59,02% голосов. Это худший результат среди четырех победивших по округам в Кемеровской области кандидатов-единороссов. ЕР набрала в Кузбассе 70,75%.
В ЕР пока нет информации о выдвижении Матвейчева, но он «имеет право выдвигаться там, где пожелает», сказала «Ведомостям» представитель партии.
Помимо Матвейчева, в Госдуме есть и другие депутаты-политологи и политтехнологи. Например, уже упомянутый Гусев, а также Станислав Наумов (ЛДПР), Андрей Парфенов (ЕР) и др. Как писали «Ведомости» 4 февраля, в Госдуму IX созыва могут баллотироваться еще несколько политтехнологов, в частности финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» Дарья Кислицына и Сергей Толмачев. Их могут выдвинуть «Новые люди». Первую – в Кировской области, второго – в одном из новых регионов или в Красноярском крае.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов