Глава «Юнармии» Головин может пойти в Госдуму от Кировской области

В конце декабря 2024 г. он возглавил главный штаб «Юнармии», сменив на этом посту олимпийского чемпиона по гимнастике Никиту Нагорных. Сама «Юнармия» была создана в 2016 г. по инициативе тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. Согласно сайту движения, оно объединяет 1,3 млн детей и подростков, подразделения есть во всех 89 регионах России. Каждому участнику открывается доступ к занятиям спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ, организованы специальные смены в детских центрах «Орленок», «Артек» и др. Члены движения участвуют в секциях и кружках, где занимаются начальной военной подготовкой.