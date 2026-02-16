Глава «Юнармии» Головин может пойти в Госдуму от Кировской области

Глава «Юнармии» Головин может пойти в Госдуму от Кировской областиУчастника «Времени героев» называют среди кандидатов от «Единой России»
Начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин может возглавить региональную группу «Единой России» по Кировской области. Об этом «Ведомостям» сказали два источника – близкий к властям региона и близкий к администрации президента. Начальник главного штаба «Юнармии» родом из Кировской области и сейчас рассматривается как основной кандидат на лидерство в региональном списке единороссов на выборах в Госдуму. Головин серьезно подтянет рейтинг «Единой России» на выборах, считает один из собеседников.
Головину 28 лет, он родом из Кирова. После окончания школы стал курсантом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, окончил его в 2020 г. Головин – участник спецоперации, был командиром взвода разведывательной роты 382-го отдельного батальона 810-й бригады морской пехоты. Позывной – «Струна». Во время спецоперации потерял ногу. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Головин – участник первого потока программы «Время героев».
В конце декабря 2024 г. он возглавил главный штаб «Юнармии», сменив на этом посту олимпийского чемпиона по гимнастике Никиту Нагорных. Сама «Юнармия» была создана в 2016 г. по инициативе тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. Согласно сайту движения, оно объединяет 1,3 млн детей и подростков, подразделения есть во всех 89 регионах России. Каждому участнику открывается доступ к занятиям спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ, организованы специальные смены в детских центрах «Орленок», «Артек» и др. Члены движения участвуют в секциях и кружках, где занимаются начальной военной подготовкой.
Головин выступал на последнем съезде «Единой России» в декабре 2024 г. с участием президента. На том съезде Головина включили в состав высшего совета партии. Один из собеседников «Ведомостей» оговаривается, что Головин может попасть в федеральную часть списка. Но на данный момент рассматривается сценарий, что он поведет на выборы именно кировскую региональную группу, добавляют два других собеседника.
Присутствие Головина в списках «Единой России» – удачное кадровое решение, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков: «В каких конкретно списках окажется Головин и его товарищи по спецоперации, станет ясно лишь на съезде партии после объявления выборов. «Единая Россия» может и должна держать интригу – состав списков кандидатов – до последнего момента. Это правильная позиция с точки зрения решения и политических, и технологических, и информационных задач».
На выборах в Госдуму 2021 г. в региональной группе единороссов по Кировской области было четыре человека. Возглавлял ее тогдашний губернатор Игорь Васильев, за ним шла Мария Бутина. Она и стала депутатом Госдумы.
С 2022 г. регионом руководит Александр Соколов, который до назначения и. о. губернатора работал референтом управления президента по обеспечению деятельности Госсовета. Он же является секретарем кировского регионального отделения «Единой России». Бутина, как писали «Ведомости», в новый созыв пойдет от Калужской области.
Можно предположить, что мы увидим много участников спецоперации в списках «Единой России», среди кандидатов, выдвинутых партией, будет их большое представительство, полагает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поэтому наверняка они будут и в федеральном списке, и в региональных группах, и даже в одномандатных округах».
Как писали «Ведомости» 6 февраля, на выборы пойдут еще минимум три участника спецоперации – в Бурятии, Калмыкии и Республике Коми. Лидером федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму может стать зампред Совбеза, председатель партии Дмитрий Медведев.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов