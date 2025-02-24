«Нас часто спрашивают о том, страшно ли в бою, – говорил Головин в 2024 г. бойцам 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (цитата по vladnews.ru). – Нет, у меня страха не было. <...> Если бы мы боялись, то мы бы никаких задач не выполнили. Страх иногда приходит уже потом, к раненым, в госпитале. А когда выполняешь задачу и у тебя есть цель – ты не боишься. Ты работаешь». На сайте парка «Патриот», подведомственного Минобороны, говорится, что Головин уничтожил три БМП и 20 «единиц живой силы противника».