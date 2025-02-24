«Эмоции могут повлечь за собой необратимые последствия»Участвовавший в конфликте на Украине начальник «Юнармии» рассказал о том, для чего нужно заниматься воспитанием детей
В объективы телекамер – первым его показал военкор RT Андрей Филатов – 25-летний капитан-лейтенант Владислав Головин попал весной 2022 г., во время штурма Мариуполя, который тогда находился под контролем украинцев. В июне он был ранен. А в октябре 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу вручал ему звезду Героя России. Сейчас к этой награде представлены минимум 365 участников спецоперации, следует из данных портала «Знание.Вики«: не все указы о присвоении публикуются из соображений безопасности.
Во время боев он лишился правой голени. На восстановление, для выписки из госпиталя, рассказывает он «Ведомостям», потребовалось около полугода. На фронт Головин не вернулся, но уже в мае 2024 г. пошел в программу «Время героев» с другими участниками спецоперации, которые могут претендовать на должности во власти. У него были разные однокурсники: как экс-депутат Госдумы и будущий врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, так и кадровый военный Артур Орлов, который также получил награду героя России и затем возглавил «Движение первых».
«Нас часто спрашивают о том, страшно ли в бою, – говорил Головин в 2024 г. бойцам 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (цитата по vladnews.ru). – Нет, у меня страха не было. <...> Если бы мы боялись, то мы бы никаких задач не выполнили. Страх иногда приходит уже потом, к раненым, в госпитале. А когда выполняешь задачу и у тебя есть цель – ты не боишься. Ты работаешь». На сайте парка «Патриот», подведомственного Минобороны, говорится, что Головин уничтожил три БМП и 20 «единиц живой силы противника».
В разговоре с «Ведомостями» выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Головин объясняет, что на спецоперацию пошел «по приказу начальника». «Юнармия», которую участник боевых действий возглавил в конце 2024 г., ему нравится, поскольку там «дисциплина и порядок». Перспективы своего участия в политике Головин, выступавший на декабрьском съезде единороссов, также комментирует по-военному: «Все задачи выполним». При этом в его рассказе встречаются образы из мультфильмов из его детства – 2000-х гг., а солдатам на фронте, говорит он, могла бы помочь и «закрутка от бабушки».
«Юнармия», которой теперь руководит Головин, – военно-патриотическая организация для молодежи с официальной численностью более 1,75 млн человек. Он уверен, что его личная задача – «посвятить самого себя служению народу» и подать пример. Этому его научили наставники по «Времени героев», делится он с «Ведомостями»: «Если не мы возьмемся за воспитание наших детей, то за нас это сделают враги». А каждый ребенок, говорит Головин в интервью «Ведомостям», «осознав свою обязанность учиться», поможет в будущем созданию «превосходства над противником».
– Я выбрал службу в Вооруженных силах. Это само собой предполагало, что будут проводиться боевые действия. У нас [военных] стоит конкретная задача, мы ее выполняем. На спецоперацию мы убыли по долгу Родине, по приказу начальника.