Как будут использовать систему «ИнформУИК» на выборах в Госдуму

Как будут использовать систему «ИнформУИК» на выборах в ГосдумуПроект Центризбиркома позволит точечно информировать избирателей и способствовать более высокой явке
В ходе предвыборной кампании по выборам в Госдуму власти будут уделять повышенное внимание проекту Центризбиркома (ЦИК) «ИнформУИК», который направлен на адресное информирование избирателей о выборах. Об этом рассказал источник, близкий к администрации президента (АП), и собеседник в системе избирательных комиссий.
Основные задачи – традиционные, говорит близкий к АП собеседник «Ведомостей»: это укрепление сети и формирование резерва организаторов проекта, внедрение новых форм информирования и эффективного организационного обеспечения «ИнформУИК». «Задача – сделать так, чтобы это был не формальный инструмент», – поясняет он.
ЦИК до старта кампании должен проанализировать действующий состав участковых избирательных комиссий (УИК) и резерва, подобрать членов УИК для качественного информирования, обучить координаторов и членов участковых комиссий, говорит источник. Частью работы над системой является паспортизация территорий, продолжает собеседник «Ведомостей». Нужно понимать, кто здесь живет и ходит на выборы, поясняет он.
Что касается новых форм информирования, то ЦИК необходимо будет продолжить доносить информацию о выборах по месту работы и учебы. Для работы с новыми избирателями нужно будет привлекать молодежь, говорит источник.
«Ведомости» направили запрос в ЦИК.
«ИнформУИК» будет выполнять важную задачу по обеспечению достоверного и полного информирования избирателей на предстоящих выборах, на которых «коллективный Запад» применит всю свою мощь информационных атак, дезинформации и попыток обмана, направленных на подрыв доверия к демократическим процедурам и искажение свободной воли избирателей», – отметил член ЦИК Игорь Борисов.
Что такое «ИнформУИК»
В полноформатном режиме «ИнформУИК» стартовал в 2024 г. в 88 регионах для информирования граждан о выборах президента. «Нам с вами важно дойти, достучаться до каждого избирателя, донести объективную информацию и ответить на все вопросы. На это есть запрос, люди хотят общаться, и здесь большая часть работы лежит на ваших плечах», – обращалась к участникам проекта глава ЦИК Элла Памфилова.
С 17 февраля по 8 марта 330 000 членов участковых комиссий совершили 57 млн подомовых обходов, т. е. охватили «практически все дома и квартиры в стране», говорилось в сообщении Центризбиркома.
В ходе единого дня голосования (ЕДГ) 2025 г. с помощью «ИнформУИК» удалось охватить почти 24 млн избирателей в 25 регионах. Обход избирателей начался в конце августа и продлился до 10 сентября. В проекте приняло участие порядка 70 000 организаторов выборов, было задействовано 608 территориальных избирательных комиссий и 20 000 участковых комиссий. Показатель «открываемости дверей» достиг 76,1%, отчитывалась по итогам выборов член ЦИК, куратор проекта Эльмира Хаймурзина.
Член комиссии обращается к избирателю из-за двери по имени-отчеству, такой системы больше нет ни у кого, поясняет один из политконсультантов, работавший с проектом. «Иван Васильевич, здравствуйте, я из избирательной комиссии». Он, скорее всего, ответит дрогнувшим голосом: «Ну, сейчас открою». Это как пришли бы в погонах», – говорит собеседник. Важную роль, уточняет он, сыграла и специально разработанная фирменная одежда обходчиков. Она будет и на этих выборах.
В 2025 г. впервые было апробировано два новшества: избирателей информировали по месту работы, чего ранее не было, также организаторы охватили молодежную аудиторию. Члены комиссий посетили 1192 предприятия, где охват составил порядка 79 000 человек, и 299 учебных заведений – такие встречи посетило более 33 000 учащихся.
После завершения кампании Памфилова отметила: «Явка избирателей составила около 47% <...> для кампаний такого уровня она довольно высокая. Значит, не зря потрудились: «ИнформУИК», приличная конкуренция между кандидатами и другие факторы сработали на повышение интереса и мобилизацию нашего избирателя».
На службе явки
По словам собеседника «Ведомостей», близкого к ЦИК, сейчас избирательная система столкнулась с проблемой решения поставленной перед нею задачи – доведения достоверной информации до избирателей. «Избиратели в своем большинстве отказались от бумажных источников информации, а от потоков информации из интернета и социальных сетей население стало захлебываться», – пояснил он. На предстоящих выборах в Госдуму проект будет использоваться «достаточно широко», ведь помимо прочего в него заложен еще не полностью раскрытый потенциал прямой и персонализированной коммуникации организаторов выборов с избирателями.
По сути, «ИнформУИК» – это «просто сиэрэмка» (CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами. – «Ведомости») для контроля поквартирного обхода: обходчики из числа членов УИК в специальной программе, в которой зафиксирован список избирателей, помечают, кто из избирателей отозвался на звонок, кто не открыл дверь или отказался общаться, кто планирует прийти на выборы, а кто – точно нет, например, из-за проживания в другом городе, полагает электоральный эксперт Станислав Андрейчук.
Как появился «ИнформУИК»
По предположению электорального юриста Олега Захарова, в 2026 г. проект будет не сплошным, а точечным в отличие от президентской кампании и такими точками станут именно трудовые и учебные коллективы. «Это позволит решить комплексную задачу увеличения явки без увеличения протестного голосования», – говорит он. Особенно востребован «ИнформУИК» в регионах, где используется ДЭГ: там обходчик может сразу помочь избирателю подать заявку на электронное голосование, что повышает электоральную дисциплину, добавил он.
Основная фишка «ИнформУИК» – это самая массовая полевая сеть, но не агитационная, а информационная, считает политтехнолог, работавший с проектом. По его опыту, в пилотных регионах показатели по явке в сопоставимых территориях и УИК были выше там, где задействовали «ИнформУИК». Выше были и показатели лояльного голосования, говорит он.
«Лояльное ядро зачастую не ходит на выборы, потому что считает, что и так всё всем понятно, к чему идти», – сказал собеседник «Ведомостей». По его словам, важную роль сыграла личная коммуникация с людьми, особенно пожилыми, которые со времени пандемии соскучились по общению.
Важную роль играет и доплата обходчикам: в некоторых регионах она введена официально, а в каких-то – как премия за некий уровень явки на конкретный избирательный участок. «Если у вас при сопоставимых показателях с соседними участками явка выше, вы получаете дополнительные деньги. Так обходчики становятся заинтересованными в том, чтобы люди пришли на выборы», – отметил собеседник.
В подготовке материала участвовали Максим Иванов и Евгений Мездриков