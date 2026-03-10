Как будут использовать систему «ИнформУИК» на выборах в Госдуму

Член комиссии обращается к избирателю из-за двери по имени-отчеству, такой системы больше нет ни у кого, поясняет один из политконсультантов, работавший с проектом. «Иван Васильевич, здравствуйте, я из избирательной комиссии». Он, скорее всего, ответит дрогнувшим голосом: «Ну, сейчас открою». Это как пришли бы в погонах», – говорит собеседник. Важную роль, уточняет он, сыграла и специально разработанная фирменная одежда обходчиков. Она будет и на этих выборах.