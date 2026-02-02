Армию смогут привлечь для защиты арестованных россиян за рубежом

Российский законопроект сильно похож на ASPA в том числе в том, что оценка ситуации и использование соответствующих механизмов остается за президентом страны, если компетенций двусторонних договоренностей с иностранными государствами не хватает, признает доктор юридических наук Алексей Исполинов. ASPA и его будущий российский аналог подразумеваются как инструмент защиты от решений не только МУСа, но и уголовных судов любых других государств, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. По его словам, в международном уголовном праве все большее распространение получает принцип «универсальной юрисдикции»: «Он означает, что, даже если уголовное преступление совершено не в этой стране, не гражданином страны и не в отношении ее гражданина, уголовный суд страны имеет право или обязан расследовать преступление и преследовать за его совершение. Пример – уголовные процессы в Бельгии в 2001 г. в отношении экс-премьера Израиля Ариэля Шарона за его ответственность как министра обороны в 1982 г. в резне в Сабре и Шатиле в Ливане».