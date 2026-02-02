Армию смогут привлечь для защиты арестованных россиян за рубежом

Армию смогут привлечь для защиты арестованных россиян за рубежомЮристы назвали законопроект аналогом американского акта ASPA
Проект поправок о возможности использовать российские военные силы для защиты граждан, арестованных или подвергаемых уголовному преследованию на основании решения иностранных или международных судов, подготовлен Минобороны. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эту инициативу, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.
Авторы проекта предлагают внести поправки в два федеральных закона: «Об обороне» и «О гражданстве». В пояснительной записке к документу говорится, что проект разработан в целях защиты прав граждан Российской Федерации в случае их ареста (удержания), уголовного и иного преследования по решению судов иностранных государств, наделенных полномочиями другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совбеза ООН.
Как рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в проекте Минобороны дополнительно предусматривается возможность экстерриториального использования Россией формирований Вооруженных сил для защиты граждан от преследования со стороны иностранных и международных судов. По его словам, реализовываться указанные полномочия будут по решению президента России.
«Ведомости» направили запрос в Минобороны.
Российский законопроект похож на американский Закон о защите американских военнослужащих (ASPA) 2002 г. Он был принят американским президентом Джорджем Бушем-младшим в связи с началом работы Международного уголовного суда (МУС) в 2002 г. Цель документа – защитить американских военнослужащих, избранных и должностных лиц, если против них МУС предъявит обвинения. ASPA запрещает американским властям всех уровней и судам сотрудничество с МУСом, выдачу ему американских граждан и уполномочивает президента США использовать «любые средства», в том числе военную силу, для освобождения американцев из-под стражи МУСом. Из-за опции с военной силой, не исключающей, таким образом, ее применения против страны – хозяйки МУСа Нидерландов, закон назван правозащитниками «актом о вторжении в Гаагу».
Российский законопроект сильно похож на ASPA в том числе в том, что оценка ситуации и использование соответствующих механизмов остается за президентом страны, если компетенций двусторонних договоренностей с иностранными государствами не хватает, признает доктор юридических наук Алексей Исполинов. ASPA и его будущий российский аналог подразумеваются как инструмент защиты от решений не только МУСа, но и уголовных судов любых других государств, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. По его словам, в международном уголовном праве все большее распространение получает принцип «универсальной юрисдикции»: «Он означает, что, даже если уголовное преступление совершено не в этой стране, не гражданином страны и не в отношении ее гражданина, уголовный суд страны имеет право или обязан расследовать преступление и преследовать за его совершение. Пример – уголовные процессы в Бельгии в 2001 г. в отношении экс-премьера Израиля Ариэля Шарона за его ответственность как министра обороны в 1982 г. в резне в Сабре и Шатиле в Ливане».
Российский аналог ASPA устанавливает иерархию международных обязательств на случай, если страна – партнер России участвует в МУСе, обязательства по двустороннему соглашению были для нее выше вытекающих из статута МУСа, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Гландин. По его словам, это надстройка над двусторонними соглашениями о невыдаче военнослужащих. «Это основание для инициирования заключения с другими государствами договоров о невыдаче чиновников и военных по примеру ратифицированных Россией 30 января соглашений с Мьянмой и Никарагуа. По ним бывшие и нынешние должностные лица и военнослужащие договаривающихся государств не выдаются третьим странам и судам, компетенция которых не основана на резолюции СБ ООН, – например, в США за обход санкций или в МУСе».
Дипломатический иммунитет как следствие двусторонних договоренностей и дипотношений для высокопоставленных должностных лиц также имеет изъяны, говорит Исполинов: «Если, например, член МУСа и подписант Римского статута – Венгрия принимала в 2025 г. премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сославшись на его иммунитет, то для тех, кто не обладает таким иммунитетом, риск быть задержанными растет. В случае России это могут быть должностные лица среднего звена, офицеры, научные работники вроде задержанного в Польше археолога Александра Бутягина. Их могут задержать в третьей стране и потом, выдав, устроить показательный процесс. Вполне вероятно, что на многих лиц такого уровня уже есть секретные ордера МУСа».
При этом, отмечают юристы, пока по американскому ASPA не было прецедентов применения. Рачков сомневается в реализуемости подобных операций.
Российский законопроект также может быть основанием для уже обсуждавшегося на уровне Морской коллегии установления практики конвоирования гражданских судов под российским флагом или с российскими товарами – их задержания участились на основании включения в санкционные списки или подозрений на обход санкций, предположил юрист.