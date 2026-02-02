Ученых попросили согласовывать зарубежные командировки в недружественные страны

Ученых попросили согласовывать зарубежные командировки в недружественные страныЭто связано с арестом археолога Бутягина в Польше из-за работы в российском Крыму
После декабрьского ареста в Польше археолога Александра Бутягина по запросу Украины Минобрнауки России рекомендовало вузам и НИИ при приглашениях на мероприятия в «недружественные» страны сначала обращаться в ведомство для оценки целесообразности участия. Рассылку письма ведомства в конце января «Ведомостям» подтвердили источники в двух крупных федеральных вузах.
В правительственный список «недружественных» стран входит 49 стран, в основном государства Евросоюза (ЕС), G7 и три страны Восточной Азии (Сингапур, Республика Корея, Япония), присоединившиеся к антироссийским санкциям. При этом Турция, член НАТО, в список «недружественных» не входит.
По словам собеседника «Ведомостей» в академической среде, нескольким ученым в одном из федеральных вузов заморозили плановые загранкомандировки на весну 2026 г. еще до рассылки письма Минобрнауки. Ситуация с Бутягиным, по словам источника, усложняет и без того осложнившийся научный обмен. Кроме того, продолжает собеседник «Ведомостей», несколько российских ученых, командировки которых пока в силе, опасаются задержания в западных странах под политическими предлогами, хотя они никак не выражали своей позиции по ситуации с конфликтом на Украине.
Другой собеседник «Ведомостей» в одном из федеральных вузов отмечает, что в 2024–2025 гг. в МГУ и ВШЭ ученых и научных администраторов начали активно перенаправлять с привычных направлений загранкомандировок на Турцию и Саудовскую Аравию. Резко участились командировки и в Иран в течение 2025 г., причем для многих ученых и представителей научной номенклатуры это непривычное направление «вообще не по профилю», продолжает собеседник: «Но лично эти командируемые из числа заведующих и других администраторов науки находятся под индивидуальными санкциями ЕС и США».
Представитель пресс-службы НИЯУ МИФИ сообщил «Ведомостям», что сокращение международных контактов и международных командировок «произошло гораздо раньше вследствие антироссийских санкций и исключения России из ряда научных коллабораций». В МГТУ им. Баумана отметили, что вуз сотрудничает «только с дружественными странами»: «Соглашения только с ними, соответственно, и командировки в рамках международной деятельности».
В ряде вузов есть практика ограничения выезда, что обычно характерно для работников, связанных с ВПК, учреждений и институтов с определенным допуском к секретности, пояснял источник «Ведомостей» в одном из федеральных университетов.
А источник «Ведомостей» из структуры РАН отмечает, что некоторые российские специалисты в области гуманитарных наук в рамках научных командировок посещали экспедиции, коллоквиумы, симпозиумы, съезды в странах Европы даже в 2025 г., несмотря на сложности и ужесточение процедур. Ученые до сих пор выпускают по их итогам публикации, нередко в соавторстве с зарубежными коллегами на Западе, говорит источник.
Археолога-античника Бутягина польские власти арестовали в начале декабря 2025 г. в Варшаве, после того как он принял участие в нескольких научных конференциях и провел ряд лекций в нескольких странах ЕС. Украина требует экстрадиции Бутягина, обвиняя его якобы в разрушении античного городища Мирмекий в Крыму в результате раскопок. Бутягин, работающий в Мирмекии с 1999 г. как начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), с момента присоединения Крыма к России в 2014 г. не брал у украинских надзорных органов разрешений на раскопки. На Украине Бутягину грозит до пяти лет тюрьмы.
«Ведомости» направили запросы в РАН, МГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ, РАНХиГС.