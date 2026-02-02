Ученых попросили согласовывать зарубежные командировки в недружественные страны

По словам собеседника «Ведомостей» в академической среде, нескольким ученым в одном из федеральных вузов заморозили плановые загранкомандировки на весну 2026 г. еще до рассылки письма Минобрнауки. Ситуация с Бутягиным, по словам источника, усложняет и без того осложнившийся научный обмен. Кроме того, продолжает собеседник «Ведомостей», несколько российских ученых, командировки которых пока в силе, опасаются задержания в западных странах под политическими предлогами, хотя они никак не выражали своей позиции по ситуации с конфликтом на Украине.