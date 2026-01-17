Избежит ли российский археолог Бутягин выдачи на Украину

Избежит ли российский археолог Бутягин выдачи на УкраинуКиев обвиняет ученого в нанесении ущерба на $4,6 млн за работу в Крыму
В Окружном суде Варшавы решается вопрос о выдаче российского археолога Александра Бутягина Украине. Ученый из России уже полтора месяца находится под арестом в польском СИЗО. Но 15 января на заседании суда, которое проходило в закрытом формате, решение об экстрадиции Бутягина принять не смогли – адвокат заявил отвод судье Дарию Любовскому из-за возможной предвзятости.
Сам археолог в суде заявил, что его выдача Украине «создает угрозу для жизни и здоровья». В результате заседание было отложено до рассмотрения ходатайства об отводе судьи. «Этот процесс может занять от нескольких дней до недели. В случае положительного решения будет назначен новый судья, и заседание может состояться в январе или феврале», – прогнозируют в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина» (созданный друзьями и коллегами археолога).
Кроме того, обвинение не предоставило ключевых документов, включая сведения об умышленном повреждении археологического памятника и его размере, указала в процессе сторона защиты. Адвокат Адам Доманьский попросил суд запросить эти сведения у Украины.
Шансы на выдачу
Хотя Польша не рассматривает суть предъявленных обвинений по существу, она несет ответственность за гарантии недопущения жестокого обращения или угрозы жизни по ст. 3 подписанной ею Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ, запрет пыток и бесчеловечного обращения), ст. 6 о праве на справедливый суд и практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорит практикующий в Страсбурге кандидат юридических наук Александр Суржин.
В практику входит постановление по делу 2020 г., выявившее структурную проблему условий содержания в стране и эффективных средств правовой защиты, напоминает Суржин. Тогда Страсбург обязал Украину внедрить их, и, хотя она это формально сделала в Уголовно-исполнительном кодексе, их не сочли действенными Комитет министров Совета Европы и правозащитники. В 2022 г. ситуацию усугубили боевые действия. Пример – длящийся с октября 2022 г. арест без доказанного обвинения 87-летнего онкобольного экс-президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.
При этом, по его словам, в ЕС есть практика отказов в выдаче Украине ее граждан: в октябре 2025 г. суд во Франции отказал выдать Константина Жеваго – бизнесмена и экс-депутата Рады по ст. 3 и 6 ЕКПЧ. Суржин подчеркивает, что прекращение членства РФ в ЕКПЧ и Совете Европы не ограничивает и ее граждан в обращении в ЕСПЧ, гарантии ЕКПЧ распространяются на всех потенциальных жертв нарушения прав государством-ответчиком.
Кроме того, продолжает Суржин, принцип «взаимной подсудности» – недостаточное условие для выдачи, даже если действия подпадают под уголовные статьи и Польши, и Украины. «Так как оно связано с работой в Крыму, очевиден приоритет политической составляющей. В Европейской конвенции о выдаче по политическим мотивам она запрещена по ст. 3 ЕКПЧ. А в самой Польше запрещена выдача при «преследовании за ненасильственное преступление по политическим причинам», – отметил эксперт.
«Украина в апреле 2024 г. уведомила Совет Европы об отступлении от ряда обязательств по ЕКПЧ из-за военного положения, дипломатические заверения не могут считаться надежной гарантией безопасности. Спешная выдача ученого нарушит принцип верховенства права и международные обязательства Польши», – подчеркивает Суржин.
Раскопанное дело
Бутягина задержали в Варшаве 4 декабря 2025 г. Он успел побывать на научных конференциях и параллельно читал лекции «Последний день Помпеи» в Праге (1 декабря), Амстердаме (2 декабря) и готовился сделать это в Варшаве. Там 4 декабря он и был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши (ABW). Завершить лекционный тур Бутягин планировал 5 декабря в Белграде.
Российскую сторону о задержании уведомили 9 декабря. Украинская сторона обвиняет ученого в «проведении незаконных археологических поисков» в Крыму, уничтожении объектов культурного наследия полуострова. Предполагаемый ущерб, по версии Службы безопасности Украины, – 202 млн гривен (около $4,6 млн).
Экспедиция Бутягина, работающая в Крыму с 1999 г., продолжает изыскания, начатые еще в 1834 г. во времена Российской империи. Систематические раскопки античного Мирмекия шли с 1863 г. При советской власти памятник передан керченскому музею (тогда – РСФСР). В 1934–1966 гг. тут работал Мирмекийский отряд Боспорской экспедиции Ленинградского отделения Института археологии (ЛОИА) АН СССР. За время ее работы Крым в 1954 г. сменил юрисдикцию с РСФСР на УССР. Работы ленинградских археологов из ЛОИА шли и в 1982–1994 гг.
Крупнейшей из находок экспедиции под началом Бутягина стал клад монет IV в. до н. э. в августе 2022 г. Как заявил сам археолог в ролике студентов журфака СПбГУ в 2023 г., его оценочная стоимость – около $1 млн.
Дело на Бутягина на Украине по ч. 4 ст. 298 ее Уголовного кодекса возбудили в начале января 2022 г. По этой статье археологу грозит до пяти лет тюрьмы. В 2024 г. украинская прокуратура объявила его в розыск. В апреле 2025 г., когда Бутягин читал лекции на Кипре, суд в Киеве заочно арестовал его.
Суд в Варшаве 12 января продлил арест Бутягина до 4 марта. Сейчас он содержится под стражей в трехместной камере. Разрешения передать теплую куртку, книги, телевизор суд не дал. Разрешен один звонок в неделю близким и в консульство. Посещать его можно адвокату, дипломатам, священнику и родственникам, но им не дают визы в Польшу.
Реакция Москвы
МИД РФ 13 января вызвал посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского. Ему выразили протест, указав, что обвинения Киева носят «абсурдный характер» и связаны с научной деятельностью Бутягина. МИД сообщил, что украинский запрос по линии Интерпола не реализован, а сам археолог перед арестом в Польше беспрепятственно посетил ряд европейских стран. Краевскому сообщили, что Бутягин работает в Крыму несколько десятилетий и получал разрешения от компетентных органов, до 2014 г. – Украины. Все находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник. МИД требует освобождения Бутягина и отказа в выдаче Украине.
Эрмитаж 12 января сообщил, что поддерживает контакт с МИД России, посольством в Варшаве и музейным сообществом. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в своем обращении к министру юстиции и генпрокурору Польши Вальдемару Журеку указал, что обвинения ученого грубо нарушают права человека, являются «примером циничного ограничения академических свобод». По его словам, арест за профессиональную деятельность угрожает работе всех специалистов, работающих на территориях военного конфликта. Пиотровский направил письмо и в Германский археологический институт с призывом к научной солидарности.
Наказание за науку
Хотелось бы надеяться, что обвинение в разрушении памятника будет снято, потому что Бутягин копал одинаково как под украинским открытым листом (до 2014 г.), так и под российским (после 2014 г.), пояснил «Ведомостям» работающий за рубежом российский археолог: «Раскопки – неизбежная разборка памятника, его нельзя вернуть к первоначальному состоянию. Судить археолога за это – как судить патологоанатома за нарушение кожного покрова покойника».
Так как обвинение Бутягина криминализирует научную деятельность в Крыму, показателен пример Северного Кипра, продолжает Суржин. «Очевидно, что раскопки Бутягина носили научный, а не грабительский характер. Он публиковал отчеты, находки передавались в крымские музеи, а не на черный рынок. Экстрадиция за сохранение памятника противоречит духу Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в зоне вооруженных конфликтов», – резюмировал юрист.
Спустя три недели после ареста Бутягина в Telegram-канале его друзей был объявлен сбор средств. На 30 декабря 2025 г. собрано 33 000 евро – 26% от цели. Часть собранного (8000 евро) – личная помощь сотрудников Эрмитажа и коллег Бутягина. «Ведомости» направили запрос в Эрмитаж.