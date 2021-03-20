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Суд в Киеве арестовал имущество и акции «Мотор Сич»

Ведомости

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество и 100% акций АО «Мотор Сич», сообщила пресс-служба СБУ Украины.

«По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что сейчас досудебные расследования проводятся по статьям, связанным с диверсионной и подрывной деятельностью в пользу России и нарушениями законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Имущество предприятия передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности. «Мотор Сич» продолжит работу с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств по производственным заказам, добавили в СБУ.

В конце января украинские власти ввели санкции против акционеров предприятия «Мотор Сич», в том числе четырех китайских компаний. Инвесторы из КНР обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Киева $3,5 млрд. Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины решил национализировать предприятие. «Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов и промышленных газотурбинных установок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных