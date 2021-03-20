Суд в Киеве арестовал имущество и акции «Мотор Сич»
Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество и 100% акций АО «Мотор Сич», сообщила пресс-служба СБУ Украины.
«По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич", — говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что сейчас досудебные расследования проводятся по статьям, связанным с диверсионной и подрывной деятельностью в пользу России и нарушениями законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.
Имущество предприятия передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности. «Мотор Сич» продолжит работу с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств по производственным заказам, добавили в СБУ.
В конце января украинские власти ввели санкции против акционеров предприятия «Мотор Сич», в том числе четырех китайских компаний. Инвесторы из КНР обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Киева $3,5 млрд. Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины решил национализировать предприятие. «Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов и промышленных газотурбинных установок.