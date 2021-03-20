Суд в Киеве арестовал имущество и акции «Мотор Сич»

В конце января украинские власти ввели санкции против акционеров предприятия «Мотор Сич», в том числе четырех китайских компаний. Инвесторы из КНР обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Киева $3,5 млрд. Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины решил национализировать предприятие. «Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов и промышленных газотурбинных установок.