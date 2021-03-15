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В КНР призвали Украину не политизировать сотрудничество компаний Китая с Крымом

Ведомости

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Украину не политизировать сотрудничество китайских компаний с Крымом, передает ТАСС.

«Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере», — сказал Лицзянь на брифинге, комментируя недовольство украинской стороны недавним визитом китайской делегации в Крым.

Дипломат отметил, что китайские предприятия исторически поддерживают контакты с Крымом, и выразил надежду на урегулирование сложившейся ситуации путем диалога и переговоров между заинтересованными сторонами. 

В конце января украинские власти ввели санкции против акционеров предприятия «Мотор Сич», в том числе четырех китайских компаний. Инвесторы из КНР обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Киева $3,5 млрд. Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины решил национализировать предприятие. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в Верховную Раду.

Ранее по теме: Депутат Рады заявил об изменении позиции Китая по Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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