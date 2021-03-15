В КНР призвали Украину не политизировать сотрудничество компаний Китая с Крымом

«Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере», — сказал Лицзянь на брифинге, комментируя недовольство украинской стороны недавним визитом китайской делегации в Крым.