В КНР призвали Украину не политизировать сотрудничество компаний Китая с Крымом
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Украину не политизировать сотрудничество китайских компаний с Крымом, передает ТАСС.
«Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере», — сказал Лицзянь на брифинге, комментируя недовольство украинской стороны недавним визитом китайской делегации в Крым.
Дипломат отметил, что китайские предприятия исторически поддерживают контакты с Крымом, и выразил надежду на урегулирование сложившейся ситуации путем диалога и переговоров между заинтересованными сторонами.
В конце января украинские власти ввели санкции против акционеров предприятия «Мотор Сич», в том числе четырех китайских компаний. Инвесторы из КНР обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Киева $3,5 млрд. Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины решил национализировать предприятие. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в Верховную Раду.