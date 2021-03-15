Депутат Рады заявил об изменении позиции Китая по Крыму

В конце января этого года украинские власти ввели санкции против акционеров предприятия, в том числе четырех китайских компаний. Инвесторы из КНР обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины $3,5 млрд. Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины решил национализировать предприятие. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в Верховную Раду.