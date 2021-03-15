Депутат Рады заявил об изменении позиции Китая по Крыму
Поездка представительной комиссии Китая в Крым стала ответным шагом КНР в связи с позицией Украины по ситуации с заводом «Мотор Сич». Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — рассказал Рабинович.
Он отметил, что китайские бизнесмены договорились с властями Крыма о налаживании отношений с предприятиями полуострова, о туризме и поездках граждан Китая на лечение в Крым. Также они готовы вкладывать деньги в курортный бизнес полуострова.
«Мотор Сич» — предприятие на территории Украины, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов и промышленные газотурбинные установки, пишет «РИА Новости».
В конце января этого года украинские власти ввели санкции против акционеров предприятия, в том числе четырех китайских компаний. Инвесторы из КНР обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины $3,5 млрд. Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины решил национализировать предприятие. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в Верховную Раду.