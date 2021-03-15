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Депутат Рады заявил об изменении позиции Китая по Крыму

Ведомости

Поездка представительной комиссии Китая в Крым стала ответным шагом КНР в связи с позицией Украины по ситуации с заводом «Мотор Сич». Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — рассказал Рабинович.

Он отметил, что китайские бизнесмены договорились с властями Крыма о налаживании отношений с предприятиями полуострова, о туризме и поездках граждан Китая на лечение в Крым. Также они готовы вкладывать деньги в курортный бизнес полуострова.

«Мотор Сич» — предприятие на территории Украины, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов и промышленные газотурбинные установки, пишет «РИА Новости».

В конце января этого года украинские власти ввели санкции против акционеров предприятия, в том числе четырех китайских компаний. Инвесторы из КНР обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины $3,5 млрд. Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины решил национализировать предприятие. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в Верховную Раду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных