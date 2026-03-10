Маркетплейсы могут задействовать на выборах в Госдуму

Маркетплейсы могут задействовать на выборах в ГосдумуПри такой коммуникации есть возможность достучаться до миллионов россиян, говорят эксперты
На выборах в Госдуму в 2026 г. возможности маркетплейсов могут использоваться для вовлечения граждан в избирательный процесс, повышения явки и увеличения результата «Единой России» (ЕР). О том, что такой вариант обсуждается, «Ведомостям» сообщили три источника, близких к администрации президента (АП). Предполагается использовать маркетплейсы как привычный канал общения с гражданами – в увязке с выборами в сентябре 2026 г.
Подобный проект нацелен на коллективное формирование образа будущего страны, уточняет один из собеседников, и получил тестовое название «Карточки будущего». Такие «карточки» могут быть внедрены в ленту потребителя – в корзину можно будет «положить» не только товары, но и «социальные опции» – школы, благоустройство, инфраструктура – все, что хочет видеть избиратель. «Грубо говоря, идея такая: собери свое будущее на маркетплейсе. «Товары» будут олицетворять и ценностные понятия – например, крепкая семья и т. д.», – пояснил источник «Ведомостей».
Социальные карточки могут «подмешиваться» в ленту товаров и витрины, рассказал еще один собеседник. Например, пользователь выберет до пяти карточек – доступное жилье, детсады, благоустройство, транспорт, уточняет источник.
Потребителю, добавившему карточки в корзину, будут предложены розыгрыши и промокоды. И только после этого появится связка с «народной программой» ЕР и мотив мобилизации на очное и дистанционное голосование в сентябре. Пока это проектная идея и конкретная механика еще не прорабатывалась, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Маркетплейсы за годы своего существования аккумулировали огромный массив данных о собственных клиентах (их предпочтениях, потребительском поведении, приблизительном уровне доходов, примерном составе семьи), обратил внимание руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Инфраструктура маркетплейсов дает возможность прямого касания десятков миллионов потребителей-избирателей, сообщил он «Ведомостям». Другая категория граждан, которую можно охватить через маркетплейсы, – собственный персонал (сотрудники распределительных центров, водители, курьеры и т. д.) и их партнеры, продолжил он.
При этом важно понимать, что слишком «топорная» агитация может вызвать обратный эффект – оттолкнуть людей, предупреждает Гафаров. Использование маркетплейсов как легитимация результата и явки – вполне логичный шаг: можно будет ссылаться на то, что цифры в электоральный цикл 2026 г. выше, потому что были задействованы и такие инструменты, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Сами по себе маркетплейсы вполне реальный канал коммуникации, инструмент, который можно использовать и для продвижения образа будущего, и для вовлечения в избирательный процесс», – рассуждает политолог Константин Калачев. Но важно настроение, с которым граждане будут заходить на эти ресурсы, указал политолог.
«Подобные обсуждения с участием нашей компании не ведутся», – сказал представитель объединенной компании Wildberries & Russ. «Ведомости» направили запрос представителям других крупных маркетплейсов.
Это не единственная инициатива, связанная с применением технологий в избирательном процессе 2026 г. (см. «Ведомости» от 2 марта).
В подготовке статьи принял участие Максим Иванов