Маркетплейсы могут задействовать на выборах в Госдуму

Подобный проект нацелен на коллективное формирование образа будущего страны, уточняет один из собеседников, и получил тестовое название «Карточки будущего». Такие «карточки» могут быть внедрены в ленту потребителя – в корзину можно будет «положить» не только товары, но и «социальные опции» – школы, благоустройство, инфраструктура – все, что хочет видеть избиратель. «Грубо говоря, идея такая: собери свое будущее на маркетплейсе. «Товары» будут олицетворять и ценностные понятия – например, крепкая семья и т. д.», – пояснил источник «Ведомостей».