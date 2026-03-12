Получится ли у Ирана уничтожить трампизм

На разных этапах развития политической карьеры действующего президента – в 2015–2016 гг., 2020 г. и 2024 г. – все вышеперечисленные лидеры общественного мнения (наряду с другими публичными фигурами) в разной степени внесли свой вклад в его популяризацию. Например, считается, что на последних президентских выборах тот же Роган, обладая аудиторией в десятки миллионов человек, смог увеличить популярность Трампа среди молодых мужчин. Одновременно с этим сам Трамп сумел выстроить доверительные отношения со своим ядерным электоратом – людьми, которые готовы голосовать за него в любой ситуации и ассоциируют себя с ним больше, чем с республиканской партией. Последние актуальные данные (на конец 2022 г.) показывают, что количество таких избирателей хоть и снизилось, но осталось довольно убедительным: в диапазоне от 30 до 40% электората республиканцев.