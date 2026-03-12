Получится ли у Ирана уничтожить трампизм

Получится ли у Ирана уничтожить трампизмИз-за войны от президента отвернулись самые влиятельные лидеры общественного мнения из числа консерваторов
Решение президента США Дональда Трампа нанести совместно с Израилем удары по Ирану кажется безумным и многим избирателям непонятно, зачем они поддержали его в ноябре 2024 г., заявил один из самых популярных американских подкастеров Джо Роган в эфире очередного эпизода своей передачи. «Наверно, поэтому многие люди считают себя преданными, да?» – сказал он. При этом комик заметил, что не готов однозначно описать свое отношение к главе государства, и упомянул, что иногда переписывается с ним. В президентской кампании 2024 г. Трамп приходил на подкаст Рогана.
Роган и раньше критиковал Трампа, в том числе за его попытки затянуть публикацию документов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, а также за ошибки в реализации жесткой иммиграционной политики. В целом многие некогда близкие союзники Трампа вроде журналиста Такера Карлсона в разное время критиковали некоторые его инициативы и решения. Особенно явно это проявилось во время поэтапной публикации документов по делу Эпштейна. Помимо Карлсона с критикой выступала консервативная активистка Кэндис Оуэнс, ультраправый блогер-активист Ник Фуэнтес и популярный конспиролог Алекс Джонс. Но иранская тема вызвала практически единогласное осуждение со стороны консервативных и более правых критиков Трампа.
На разных этапах развития политической карьеры действующего президента – в 2015–2016 гг., 2020 г. и 2024 г. – все вышеперечисленные лидеры общественного мнения (наряду с другими публичными фигурами) в разной степени внесли свой вклад в его популяризацию. Например, считается, что на последних президентских выборах тот же Роган, обладая аудиторией в десятки миллионов человек, смог увеличить популярность Трампа среди молодых мужчин. Одновременно с этим сам Трамп сумел выстроить доверительные отношения со своим ядерным электоратом – людьми, которые готовы голосовать за него в любой ситуации и ассоциируют себя с ним больше, чем с республиканской партией. Последние актуальные данные (на конец 2022 г.) показывают, что количество таких избирателей хоть и снизилось, но осталось довольно убедительным: в диапазоне от 30 до 40% электората республиканцев.
Недовольные операцией в Иране есть и среди республиканских политиков. Например сенатор Рэнд Пол был одним из сторонников ограничения военных полномочий президента на иранском направлении. Но, как сообщил телеканал CNN 11 марта, абсолютное большинство однопартийцев, несмотря на страх потерять поддержку избирателей перед промежуточными выборами (состоятся в ноябре), не готовы публично раскритиковать Трампа и его удары по Ирану.
По данным агрегатора Real Clear Politics на 11 марта, общенациональный рейтинг Трампа составляет 43,3%, что является привычным для него показателем со времен первого срока (диапазон составлял от 42 до 45% в 2017–2021 гг.). Его внешнюю политику поддерживает 41,4% (9 марта). Но если говорить конкретно об ударах по Ирану, то здесь разница между сторонниками и противниками таких действий относительно небольшая: 48,6% против 44,1% в пользу противников военных действий. На этом фоне президент постепенно смягчает риторику и допускает скорое окончание операции.
Война в Иране может стать поводом для развала MAGA-коалиции (MAGA – сокращенно от Make America Great Again, слогана, используемого Трампом) с точки зрения ухода лидеров общественного мнения типа Карлсона, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Но эксперт уточнил, что недовольство новым ближневосточным конфликтом не грозит Трампу массовым оттоком обычных избирателей, составлявших его ядерный электорат. Одновременно с этим удары по Ирану могут сильно навредить республиканцам на промежуточных выборах в комбинации с другими проблемами, включая недовольство граждан экономической и иммиграционной политикой администрации.
Операция против Ирана – серьезный фактор дестабилизации коалиции Трампа, согласился доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. Он также подтвердил, что на нынешнем этапе этот раскол касается в первую очередь «лиц» этой коалиции, а не обычных избирателей. По словам эксперта, Трамп считает, что главной задачей коалиции было его переизбрание. И так как эта цель достигнута, то сохранение политических союзов с отдельными, даже популярными личностями видится Трампу не особо приоритетным. «Если удары по Ирану не перерастут для США в крупную военную катастрофу, то реальной перспективы массового отречения от Трампа среди сторонников MAGA, включая реальных изоляционистов, не будет», – полагает Новиков.