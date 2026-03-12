Источники «Ведомостей»: Виктор Бут пойдет в Госдуму от ЛДПР

Ему 59 лет. Бут родился в Душанбе, служил в армии, закончил Военный Краснознаменный институт Минобороны СССР в Москве. С конца 1989 г. служил в Мозамбике в аппарате военных советников. С 1992 г. занимался бизнесом. СМИ писали, что он торговал оружием. В начале 2000-х был объявлен в международный розыск. В 2004 г. США включило его в санкционный список как лицо, связанное с бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором. Опасаясь задержания, Бут в 2000-х жил в России. В результате операции американцев в 2008 г. был задержан в Таиланде, арестован и в 2010 г. экстрадирован в США.