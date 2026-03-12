Источники «Ведомостей»: Виктор Бут пойдет в Госдуму от ЛДПР

Источники «Ведомостей»: Виктор Бут пойдет в Госдуму от ЛДПРОн вступил в партию в 2022 году, а сейчас является депутатом регионального заксобрания
Депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР, бизнесмен Виктор Бут может войти в федеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Планируется, что Бут возьмет мандат и станет депутатом нижней палаты парламента. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в ЛДПР и два источника, близких к администрации президента.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР.
Бут вступил в ЛДПР в декабре 2022 г. сразу после возвращения в Россию из американской тюрьмы. В июле 2023 г. его выдвинули кандидатом на выборах депутатов заксобрания Ульяновской области. В заксобрании он входит в комитет по промышленности, строительству, транспорту и дорожному хозяйству и в комитет по аграрной и продовольственной политике. Бут также входит в высший совет ЛДПР – руководящий орган партии.
Ему 59 лет. Бут родился в Душанбе, служил в армии, закончил Военный Краснознаменный институт Минобороны СССР в Москве. С конца 1989 г. служил в Мозамбике в аппарате военных советников. С 1992 г. занимался бизнесом. СМИ писали, что он торговал оружием. В начале 2000-х был объявлен в международный розыск. В 2004 г. США включило его в санкционный список как лицо, связанное с бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором. Опасаясь задержания, Бут в 2000-х жил в России. В результате операции американцев в 2008 г. был задержан в Таиланде, арестован и в 2010 г. экстрадирован в США.
В 2011 г. начался суд, Буту были предъявлены обвинения в преступном сговоре. В 2012 г. он был приговорен в США к 25 годам лишения свободы. МИД России назвало приговор необоснованным, ангажированным и политически заказным, пообещало принять меры для возвращения его в Россию. Только в 2022 г. Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была задержана в «Шереметьево» в 2022 г. В России ее приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. СМИ сообщали, что Бут и Грайнер были помилованы перед обменом.
Бут, как и бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой, ставший депутатом Госдумы от ЛДПР, из повестки почти исчез, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Его возможное включение в списки ЛДПР на выборах в Госдуму это, скорее, способ трудоустроить уважаемого человека, имеющего заслуги, но не получившего внятного места в системе», – замечает он. Луговой, как говорят собеседники в партии, вероятней всего, будет включен в федеральную часть списка.
Бут – знаковая персона для ЛДПР, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «У него уже есть стартовый опыт избрания региональным депутатом. Он в последние годы получает медийную известность в своем новом – политическом качестве, посещая различные регионы». Есть все основания полагать, что в список ЛДПР на думских выборах он попадет, полагает эксперт: «Вопрос о проходном месте видится более сложным, но думается, что с учетом известности Бута это вполне может быть место во главе какой-либо региональной группы, а может быть и включение в федеральную часть списка».