Случаи обмена заключенными между Россией и США

Случаи обмена заключенными между Россией и СШАСтороны готовят очередное освобождение в формате «9 на 9»
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 19 мая обсудили вопрос очередного обмена заключенными между странами, сейчас прорабатывается вариант возвращения по девять человек с каждой стороны. 21 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что по данному вопросу ведутся переговоры. «Ведомости» вспоминают историю обменов заключенными между двумя державами, начавшуюся еще во времена холодной войны.
Февраль 1962 г. Шпионский мост
10 февраля 1962 г. на Глиникском мосту на границе между Западным и Восточным Берлином состоялся обмен советского разведчика Рудольфа Абеля (настоящее имя – Вильям Фишер) на американского пилота Фрэнсиса Пауэрса. Абель в 1949–1957 гг. занимался сбором информации от источников, работавших на атомных объектах США, но был выдан властям Соединенных Штатов собственным радистом. СССР тогда отверг обвинения в шпионаже, а сам Абель отказался от дачи показаний на суде и отклонил попытки американской разведки перевербовать его. Советский разведчик был приговорен к 30 годам тюрьмы за шпионаж.
Американский летчик Пауэрс с 1956 г. на самолете U-2 периодически совершал разведывательные полеты вдоль границ СССР с Турцией, Ираном и Афганистаном. В 1960 г. U-2 Пауэрса был сбит ракетой в небе над Свердловской областью, а он сам приговорен впоследствии к десяти годам заключения за шпионаж.
Октябрь 1963 г. Священника и студента на двух разведчиков
11 октября 1963 г. состоялся обмен работавших на советскую разведку бывшего сотрудника секретариата ООН Ивана Егорова и его жены Александры на американского священника-иезуита Уолтера Чишека и студента-химика Марвина Макинена. Егоровы были арестованы по подозрению в шпионаже в июле того же года, а Макинен – в 1961 г. Чишек же был осужден за шпионаж еще в 1941 г., отбывал срок сначала в тюрьме, потом в лагере в Норильске до 1955 г. После освобождения ему запретили покидать город. Макинена американская разведка завербовала во время учебы в Берлине, ему было поручено фотографировать советские военные объекты. Его задержали вскоре по прибытии в Киев.
Апрель 1979 г. Диссидентов на разведчиков
27 апреля 1979 г. в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди произошел обмен двух советских разведчиков Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева на пятерых советских диссидентов – Георгия Винса, Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица и Валентина Мороза. Энгера и Черняева, работавших под прикрытием сотрудников секретариата ООН, задержали в мае 1978 г. при выемке сообщения агента из тайника, каждого приговорили к 50 годам тюремного заключения.
Июнь 1985 г. и февраль 1986 г. Новые обмены на шпионском мосту
12 июня 1985 г., спустя 23 года после обмена Абеля на Пауэрса, на Глиникском мосту состоялся очередной обмен разведчиками из США и стран социалистического лагеря, санкционированный министерством госбезопасности ГДР. Соединенным Штатам были переданы 23 агента американских служб, Вашингтон, в свою очередь, отпустил четырех разведчиков – выходцев из Болгарии, ГДР и Польши.
11 февраля 1986 г. на мосту СССР и США вновь обменялись заключенными. На этот раз Москва отпустила Натана Щаранского, а Вашингтон – внедрившихся в ЦРУ агентов чехословацкой разведки Карла и Ханну Кёхер и еще троих советских разведчиков.
Октябрь 1986 г. Журналиста на разведчика
5 октября 1986 г., накануне встречи генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и американского президента Рональда Рейгана, состоялся обмен разведчика Геннадия Захарова на руководителя корреспондентского пункта журнала U.S. News and World Report Николаса Данилова. Из СССР в США также был выслан физик, основатель Московской Хельсинкской группы (ликвидирована в 2023 г. по иску Минюста) Юрий Орлов.
Июль 2010 г. Шпионов на осужденных за измену Родине
9 июля 2010 г. в аэропорту Вены состоялся обмен десяти российских агентов, арестованных в июне того же года в США, на четырех граждан РФ, отбывавших наказание за госизмену в пользу Соединенных Штатов и Великобритании. Москва отпустила бывшего сотрудника Института США и Канады Игоря Сутягина (осужден в 2004 г. к 15 годам лишения свободы), экс-полковника СВР Александра Запорожского, (осужден в 2003 г. к 18 годам), экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля (приговорен в 2006 г. к 13 годам), а также экс-майора КГБ Геннадия Василенко (был осужден сначала в 2006 г. за хранение взрывчатки, а потом в 2007 г. к 3,5 года за взятку).
Эти лица были обменяны на девятерых граждан России и одну гражданку Перу, приговоренных в США к конфискации имущества и высылке из страны. Трое из них – Анна Чапман, Михаил Семенко и Вики Пелаез – жили в США под собственными именами. Остальные семеро признались в проживании в стране под вымышленными. Ричард Мерфи оказался Владимиром Гурьевым, его жена – Лидией Гурьевой, Хуан Лазаро – Михаилом Васенковым, Патрисия Миллз – Натальей Переверзевой, ее муж Майкл Зоттоли – Михаилом Куциком, Дональд Хитфилд – Андреем Безруковым, Трейси Ли-Энн Фоли – Еленой Вавиловой.
Апрель 2022 г. Летчика на экс-морпеха
27 апреля 2022 г. состоялся обмен осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на американского гражданина Тревора Рида. Ярошенко был арестован в 2010 г. в Либерии и вывезен в Соединенные Штаты, где суд признал его виновным в контрабанде наркотиков и приговорил к 20 годам тюремного заключения. По словам Ярошенко, после задержания в Либерии его пытали. На суде россиянин не признал вину, а МИД РФ назвал приговор незаконным, добавив, что Ярошенко стал жертвой провокации американских спецслужб.
В августе 2019 г. бывший морской пехотинец США Тревор Рид напал на полицейских, которые приехали на вызов по жалобе жильцов дома на Ленинградском проспекте в Москве на нетрезвого мужчину, который поссорился с несколькими женщинами. Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции, вину он не признал. Летом 2021 г. Головинский суд Москвы признал его виновным в применении насилия к представителю власти, его приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 300 000 руб.
Декабрь 2022 г. Предпринимателя на олимпийскую чемпионку
8 декабря 2022 г. в аэропорту Абу-Даби прошел обмен осужденного в США российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Соединенных Штатов. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Через два с половиной года Бута экстрадировали в США, а в 2012 г. – приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину он не признал.
Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер была задержана в феврале 2022 г. в аэропорту «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади нашли картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 228 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (хранение и контрабанда наркотических средств или их аналогов). 4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. В суде спортсменка заявила, что в США она, с разрешения врачей, использовала марихуану вместо обезболивающих препаратов.
Август 2024 г. Крупнейший обмен в постсоветский период
1 августа 2024 г. а аэропорту Анкары состоялся большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила американских журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана, гражданина Германии Патрика Шебеля, а также 12 россиян. Среди них были общественные деятели Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин (оба признаны иноагентами), Андрей Пивоваров, редактор признанной в России иноагентом радиостанции «Радио свобода» Алсу Курмашева, художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева и др. Белоруссия, в свою очередь, отпустила приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера.
В Россию в результате обмена вернулись десять человек: Вадим Красиков (из Германии), Артем и Анна Дульцевы и двое их несовершеннолетних детей (из Словении), Михаил Микушкин (из Норвегии), Павел Рубцов (из Польши), Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощенко (все трое – из США).
Февраль 2025 г. Первый обмен при администрации Трампа
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 11 февраля 2025 г. прилетел в Москву, а покинул ее вместе с американским гражданином Марком Фогелем, осужденным в РФ и накануне визита помилованным президентом Владимиром Путиным. Фогеля и его жену задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже были найдены марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у супругов был дипломатический статус. Следствие считало, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников школы, в которой он преподавал. В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима, признав виновным в контрабанде наркотиков.
Фогель был обменян на основателя и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника, который был арестован по запросу США во время отдыха в Греции в 2017 г. Его обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании средств в размере от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Кроме того, обвинения против Винника выдвинули во Франции и России. Приговор ему должны были вынести в июне 2025 г., но дело закрыли 12 февраля.
Апрель 2025 г. Гражданку РФ и США на гражданина РФ и ФРГ
10 апреля 2025 г. в Абу-Даби между Москвой и Вашингтоном состоялся очередной обмен заключенными. Россия отпустила на свободу гражданку США и РФ Ксению Карелину, а Соединенные Штаты – гражданина Германии и России Артура Петрова. Бывшая балерина Карелина была приговорена в августе 2024 г. к 12 годам колонии по делу о госизмене. Было установлено, что 24 февраля 2022 г. она по своей инициативе перевела деньги в интересах одной из организаций Украины. Позднее средства были направлены на помощь ВСУ.
Петрова задержали в августе 2023 г. на Кипре по запросу США, ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег. Министерство утверждало, что Петров, работая в российской компании Electrocom, вместе с двумя сообщниками осуществлял в США незаконные закупки микроэлектроники через подставные компании, а затем отправлял ее в Санкт-Петербург.