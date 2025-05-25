Случаи обмена заключенными между Россией и США

11 октября 1963 г. состоялся обмен работавших на советскую разведку бывшего сотрудника секретариата ООН Ивана Егорова и его жены Александры на американского священника-иезуита Уолтера Чишека и студента-химика Марвина Макинена. Егоровы были арестованы по подозрению в шпионаже в июле того же года, а Макинен – в 1961 г. Чишек же был осужден за шпионаж еще в 1941 г., отбывал срок сначала в тюрьме, потом в лагере в Норильске до 1955 г. После освобождения ему запретили покидать город. Макинена американская разведка завербовала во время учебы в Берлине, ему было поручено фотографировать советские военные объекты. Его задержали вскоре по прибытии в Киев.