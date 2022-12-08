Виктор Бут вернется в Россию в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер

С точки зрения международного права обмен корректен, говорит партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин. По его словам, тяжесть и соразмерность преступлений при обмене имеет значение только в предварительных переговорах. В то же время в обмене по согласию двух стран могут быть не только формулы один к одному, но и иные. Про помилование же при договоренности об обмене речи не идет, формально – это осужденные лица для отбывания наказания на родине, говорит Гландин.