Виктор Бут вернется в Россию в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер

Виктор Бут вернется в Россию в результате обмена на баскетболистку Бриттни ГрайнерНо это не означает потепления отношений Москвы и Вашингтона, полагает эксперт
Россиянин Виктор Бут, с 2012 г. отбывавший в США 25-летний срок по обвинению в незаконной торговле оружием, вылетел в Москву после того, как его обменяли в Абу-Даби на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Она была задержана в феврале 2022 г., а в августе приговорена российским судом к девяти годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Борт с Бутом приземлится в аэропорту «Внуково», сообщило ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Об обмене 8 декабря сообщил и МИД России. В ведомстве отметили, что в течение продолжительного времени Москва вела переговорный процесс с США по освобождению гражданина России, но «Вашингтон категорически отказывался от диалога». «Тем не менее РФ продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной. Российский гражданин вернулся на Родину», – говорится в сообщении МИД России в Telegram.
Позже обмен баскетболистки на Бута «Ведомостям» подтвердила и ее адвокат, партнер фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» Мария Благоволина. «Мы подтверждаем, что обмен Бриттни состоялся», – сказала она. Президент США Джо Байден сообщил в Twitter, что Грайнер уже «в самолете». «Она на пути домой», – написала Байден. Позднее американский президент, выступая перед журналистами по случаю обмена, в свою очередь, отметил, что американская сторона в течение этого года постоянно работала над освобождением баскетболистки и вела интенсивные переговоры с Москвой. Президент США также поблагодарил власти ОАЭ за посредничество.
Российского предпринимателя Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу США. Ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. США посчитали, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа», которую в Штатах признали террористической. Через два с половиной года Бута экстрадировали в США, а в 2012 г. суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину Бут не признал.
В 2021 г. замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукъянцев рассказал об отказе США обменять Виктора Бута и Константина Ярошенко на заключенных в России американских граждан. Он напомнил, что от российской стороны поступали неоднократные предложения задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных.
В июле адвокат Бута Стив Зиссу заявлял, что обмен Бута является «вопросом жизни и смерти». «Здоровье Виктора продолжает вызывать серьезную озабоченность, поскольку США просто отказываются оказывать ему надлежащую медицинскую помощь. Дошло до того, что это стало нарушением прав человека и оскорблением российского народа, не говоря уже о нарушении нескольких международных договоров», – говорил адвокат агентству «РИА Новости».
Грайнер же, американская баскетболистка и двукратная олимпийская чемпионка, была задержана в феврале 2022 г. в аэропорту Шереметьево после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. На нее завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. 4 августа Грайнер была приговорена Химкинским судом к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. по обвинению в контрабанде наркотиков. В суде Грайнер заявила, что использовала марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика. 4 ноября баскетболистку перевели из подмосковного следственного изолятора в колонию общего режима.
После оглашения приговора Грайнер США направили предложение обменять россиянина Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана. По сообщениям американских СМИ, российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, осужденного за убийство в Германии. О готовности вести переговоры относительно обмена заключённых заявлял и президент США Джо Байден перед саммитом G7.
Перед процедурой обмена в Абу-Даби Бут и Грайнер были помилованы. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского комитета защиты прав человека Иван Мельников. А затем информацию подтвердила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
С точки зрения международного права обмен корректен, говорит партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин. По его словам, тяжесть и соразмерность преступлений при обмене имеет значение только в предварительных переговорах. В то же время в обмене по согласию двух стран могут быть не только формулы один к одному, но и иные. Про помилование же при договоренности об обмене речи не идет, формально – это осужденные лица для отбывания наказания на родине, говорит Гландин.
Обмен не означает сигнала к качественному улучшению российско-американских отношений, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. По его словам, похожие обмены происходили и в эпоху Холодной войны, и они не влияли сами по себе на логику противостояния Москвы и Вашингтона в целом. Рогулев отмечает, что для Байдена было принципиально важно вернуть баскетболистку домой, это было одним из его политических обещаний. В то же время вокруг Бута с Москвой шел многолетний жесткий торг, напоминает Рогулев.