Саудовская Аравия и ОАЭ выступили посредниками при обмене Грайнер на Бута
Саудовская Аравия и ОАЭ выступили посредниками между США и Россией при обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, передает агентство EFE со ссылкой на совместное заявление МИДов двух стран.
«Успех в посреднических усилиях — это отражение близкой дружбы между нашими двумя странами, с США и Россией», — отмечено в заявлении. Посредничество осуществлялось при непосредственном руководстве саудовского наследного принца, главы правительства Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и президента ОАЭ Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахьяна.
8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута, информацию подтвердили в МИД РФ. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников добавил, что перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.
В МИДе также указали на непростые переговоры с американской стороной. Российское ведомство заявило, что Вашингтон долго отказывался включать Бута в схему обмена, однако Москва «продолжала активную работу по вызволению» россиянина.
4 августа Химкинский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.
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