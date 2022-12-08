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Саудовская Аравия и ОАЭ выступили посредниками при обмене Грайнер на Бута

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Саудовская Аравия и ОАЭ выступили посредниками между США и Россией при обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, передает агентство EFE со ссылкой на совместное заявление МИДов двух стран.

«Успех в посреднических усилиях — это отражение близкой дружбы между нашими двумя странами, с США и Россией», — отмечено в заявлении. Посредничество осуществлялось при непосредственном руководстве саудовского наследного принца, главы правительства Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и президента ОАЭ Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахьяна.

8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута, информацию подтвердили в МИД РФ. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников добавил, что перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. 

В МИДе также указали на непростые переговоры с американской стороной. Российское ведомство заявило, что Вашингтон долго отказывался включать Бута в схему обмена, однако Москва «продолжала активную работу по вызволению» россиянина.

4 августа Химкинский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных