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Правозащитник сообщил о помиловании Бута и Грайнер перед обменом

Ведомости

Перед процедурой обмена в Абу-Даби россиянин Виктор Бут и американка Бриттни Грайнер были помилованы. Об этом сообщил ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.  

«По моим данным, Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран», — пояснил правозащитник. 

Мельников уточнил, что в настоящее время Бут летит в Россию и в ближайшее время прибудет в страну. 

Ранее сегодня МИД РФ подтвердил обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби, процедура состоялась 8 декабря. В российском ведомстве отметили, что американская сторона долго отказывалась включать Бута в схему обмена, однако Москва «продолжала активную работу по вызволению» россиянина. 

В августе стало известно, что Вашингтон направил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии. 

4 августа Химкинский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.

Пол Уилан в схему обмена не попал. Брат заключенного сообщил, что американские власти заранее уведомили об этом семью Уилана, передает «РИА Новости». Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Москвой по освобождению Уилана. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных