Правозащитник сообщил о помиловании Бута и Грайнер перед обменом
Перед процедурой обмена в Абу-Даби россиянин Виктор Бут и американка Бриттни Грайнер были помилованы. Об этом сообщил ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«По моим данным, Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран», — пояснил правозащитник.
Мельников уточнил, что в настоящее время Бут летит в Россию и в ближайшее время прибудет в страну.
Ранее сегодня МИД РФ подтвердил обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби, процедура состоялась 8 декабря. В российском ведомстве отметили, что американская сторона долго отказывалась включать Бута в схему обмена, однако Москва «продолжала активную работу по вызволению» россиянина.
В августе стало известно, что Вашингтон направил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.
4 августа Химкинский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.
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