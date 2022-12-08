Американскую баскетболистку Грайнер обменяли на заключенного в США Бута
МИД РФ подтвердил обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
«8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации соответственно», — говорится в заявлении.
В МИДе отметили, что Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина Виктора Бута в схему обмена. «Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника», — заключили в ведомстве.
В августе стало известно, что Вашингтон направил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.
4 августа Химкинский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.
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