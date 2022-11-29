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МИД России: обмен заключенными с США стал бы позитивным сигналом

Ведомости

Обмен заключенными между Россией и США стал бы позитивным сигналом, демонстрирующим, что в отношениях двух стран еще не все безнадежно, рассказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не ведем как ведомства соответствующий диалог, поэтому динамики в полной мере не ощущаем, называю вещи своими именами. И я хотел бы в этой связи отметить, что если бы это произошло, это, несомненно, послало бы положительный сигнал о том, что не все безнадежно в российско-американских отношениях», – приводит его слова ТАСС.

Дипломат отметил, что такой сигнал был бы уместен и сейчас. По оценке Рябкова, в вопросе обмена заключенными США «с перебором» пользовались «мегафонной дипломатией», что навредило переговорам.

4 августа Химкинский суд признал задержанную в феврале американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

После этого Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.

В августе глава МИД России Сергей Лавров говорил, что российская сторона готова обсуждать с США вопрос по обмену заключенными, но только в рамках ранее согласованного на высшем уровне канала. В октябре о готовности обсуждать этот вопрос вновь заявил президент США Джо Байден.

Бут был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных