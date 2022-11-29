МИД России: обмен заключенными с США стал бы позитивным сигналом
Обмен заключенными между Россией и США стал бы позитивным сигналом, демонстрирующим, что в отношениях двух стран еще не все безнадежно, рассказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы не ведем как ведомства соответствующий диалог, поэтому динамики в полной мере не ощущаем, называю вещи своими именами. И я хотел бы в этой связи отметить, что если бы это произошло, это, несомненно, послало бы положительный сигнал о том, что не все безнадежно в российско-американских отношениях», – приводит его слова ТАСС.
Дипломат отметил, что такой сигнал был бы уместен и сейчас. По оценке Рябкова, в вопросе обмена заключенными США «с перебором» пользовались «мегафонной дипломатией», что навредило переговорам.
4 августа Химкинский суд признал задержанную в феврале американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
После этого Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.
В августе глава МИД России Сергей Лавров говорил, что российская сторона готова обсуждать с США вопрос по обмену заключенными, но только в рамках ранее согласованного на высшем уровне канала. В октябре о готовности обсуждать этот вопрос вновь заявил президент США Джо Байден.
Бут был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.