МИД России: обмен заключенными с США стал бы позитивным сигналом

«Мы не ведем как ведомства соответствующий диалог, поэтому динамики в полной мере не ощущаем, называю вещи своими именами. И я хотел бы в этой связи отметить, что если бы это произошло, это, несомненно, послало бы положительный сигнал о том, что не все безнадежно в российско-американских отношениях», – приводит его слова ТАСС.