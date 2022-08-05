Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова обсуждать с США вопрос по обмену заключенными, но только в рамках ранее согласованного канала.
«Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом США Джо] Байденом», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).
Публичные заявления США о планах предпринять шаги в этом вопросе министр назвал «проблемой американцев». По его словам, спецканал «сохраняет свою актуальность».
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ход переговоров с США об обмене заключенными, заявив, что «публичный обмен позициями не приведет к результату». Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил об «искренности предложения» с американской стороны и призвал Россию принять его.
Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.
4 августа российский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.
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