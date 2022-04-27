Осужденный в США летчик Константин Ярошенко вернулся в Россию

В августе 2019 г. Рид напал на полицейских, которые приехали на вызов по жалобе жильцов дома на Ленинградском проспекте в Москве на нетрезвого мужчину, который поссорился с несколькими женщинами. По данным следствия, Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции, вину он не признал. Летом 2021 г. Головинский суд Москвы признал Рида виновным в применении насилия к представителю власти, его приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 300 000 руб.