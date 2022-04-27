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Осужденный в США летчик Константин Ярошенко вернулся в Россию

Ведомости

Осужденный в США по обвинению в контрабанде наркотиков российский летчик Константин Ярошенко прибыл в Россию, сообщил ТАСС. Пробывшего более 10 лет в тюрьме в США Ярошенко обменяли на отбывавшего наказание в России американского гражданина Тревора Рида.

«Главное, что восторжествовала справедливость, пусть и не сразу Константин Ярошенко вернулся домой к семье. Будем и далее предпринимать максимум усилий, чтобы освободить всех россиян, попавших в жернова карательной американской юстиции, защитить их права и обеспечить беспрепятственное возвращение в Россию», – отметили в российском МИДе.

Ярошенко был незаконно приговорен к 20 годам тюремного заключения, считают в министерстве. В сообщении отмечается, что МИД использовал «в полной мере» возможность вернуть Ярошенко в Россию, несмотря на то что из назначенного судом срока в 9 лет Рид не отсидел и двух, тогда как Ярошенко провел в тюрьме 12 лет.

«Наш соотечественник, ставший жертвой провокации спецслужб США, по наводке которых его арестовали в Либерии и подвергли пыткам, был вывезен для судилища в Нью-Йорк с предрешенным приговором по обвинению в намерении осуществить контрабанду наркотиков», – отметили в ведомстве. В МИДе добавили, что весь срок отбывания наказания Ярошенко подвергался дискриминации и унижениям, включая отказ от оказания медпомощи.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что даже к месту обмена Ярошенко доставили в кандалах, также при нем не было документов. Обмен был произведен в Турции.

Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и вывезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. По словам Ярошенко, после задержания в Либерии его пытали. На суде россиянин не признал вину. В 2016 г. Апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре дела.

В августе 2019 г. Рид напал на полицейских, которые приехали на вызов по жалобе жильцов дома на Ленинградском проспекте в Москве на нетрезвого мужчину, который поссорился с несколькими женщинами. По данным следствия, Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции, вину он не признал. Летом 2021 г. Головинский суд Москвы признал Рида виновным в применении насилия к представителю власти, его приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 300 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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