Осужденного в России американца Рида обменяли на летчика Ярошенко
Москва 27 апреля обменяла осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 г. состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 г. был приговорен к 20 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.
Константина Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. По словам Ярошенко, после задержания в Либерии его пытали. На суде россиянин не признал вину. В 2016 г. апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре дела, а от апелляции в Верховный суд россиянин отказался.
Летом прошлого года Головинский суд Москвы признал Тревора Рида виновным в применении насилия к представителю власти. Ему назначили 9 лет колонии и штраф в 300 000 руб. в пользу потерпевших полицейских. Нападение произошло в августе 2019 г.: полиция приехала после жалобы жильцов дома на Ленинградском проспекте в Москве на нетрезвого мужчину, который поссорился с несколькими женщинами. По данным следствия, Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции. Рид не признал вину.