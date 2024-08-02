В Кремле рассказали о подробностях обмена заключенными

В Кремле рассказали о подробностях обмена заключеннымиПереговоры велись по линии ФСБ-ЦРУ
Переговоры по обмену заключенными между Россией и западными странами велись по линии ФСБ – ЦРУ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это была главная линия, по которой, собственно, достигалась договоренность», – сказал он, добавив, что работа по этой линии требовала очень сложных переговоров, составления филигранных цепочек, договоренностей и вовлеченности ряда стран.
Песков добавил, что дети российских разведчиков-нелегалов Дульцевых, которые вчера прибыли в Москву, узнали, что они русские, только когда самолет вылетел из Анкары. Пресс-секретарь отметил, что Путин поприветствовал детей на испанском. «И, собственно, вы, наверное, видели, когда дети спустились по трапу самолета, они по-русски не говорят, и, собственно, Путин их как раз поприветствовал по-испански. Он сказал: “Buenas Noches”. Это, кстати, слышно на камере на съемках», – сказал он.
По словам Пескова, дети не знали, кто такой Путин: они спрашивали у родителей, кто их встречает. В то время когда российские разведчики сидели в тюрьме, они были лишены возможности постоянно видеть детей, подчеркнул Песков. Он добавил, что была реальная угроза лишения родительских прав, если бы дети остались за рубежом. Путин лично встречал заключенных в аэропорту в Москве, поскольку важно выразить уважение людям, которые служат своей стране и после очень сложных испытаний получили возможность вернуться на Родину, пояснил Песков.
Комментируя обмен бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, Песков сообщил, что тот служил в «Альфе» вместе с некоторыми действующими сотрудниками охраны президента. По словам пресс-секретаря, США пытались воздействовать на Красикова. Он рассказал, что американцы нашли телефон отца Красикова, после чего был организован телефонный звонок. Во время него отец, вопреки ожиданиям США, сказал: «Сын, ты все правильно делаешь, держись».
Во время брифинга Песков дал высокую оценку взаимодействию с КГБ и внешнеполитическим ведомством Белоруссии. Он также напомнил об интервью Путина, которое брал американский журналист Такер Карлсон. Тогда он попросил президента России отдать граждан США «как жест доброй воли». Глава России ответил ему, что таких жестов быть не может. «Когда отдадут наших, тогда можно говорить об этом. И вот такая жесткая позиция, она все-таки дала свои результаты, и наши люди вернулись на свою Родину благодаря такой позиции», – сказал Песков.
Песков отметил, что обмен и мирное соглашение по Украине – совершенно разные направления работы. «Там совсем другие принципы – это принципы национальных интересов нашей страны, интересы национальной безопасности. И работа там ведется чуть-чуть, скажем так, в другом режиме и по другим принципам», – сказал он.
Пресс-секретарь президента России также сообщил, что судьба всех россиян, которые находятся в заключении за границей, – это предмет постоянной озабоченности для всех соответствующих ведомств. Они продолжат работу в этом направлении.
Без комментариев Песков оставил вопрос журналистов, были ли переговоры по журналисту Ивану Сафронову и ученому Борису Кагарлицкому (признан иноагентом в России), а также включение журналиста Павла Рубцова в обмен. Он также не стал комментировать сообщения о том, что заключенные до прилета в Анкару не знали об обмене. Кроме того, пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос, есть ли сейчас в западных тюрьмах те, кого Россия хотела бы вернуть в первую очередь.
На вопрос о том, что Россия делами против диссидентов и иностранных граждан якобы пополняет обменный фонд, Песков отреагировал другими вопросами, назвав это неоправданными и абсурдными обвинениями. «Как те, кто говорит о таких обвинениях в адрес России, как они относятся к постоянным арестам россиян за рубежом? Постоянным арестам россиян США? Какие цели преследуют США для этого?» – заключил он.
1 августа в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Путин подписал указы о помиловании заключенных, среди которых – морпех Пол Уилан, гражданин России и Германии Кевин Лик, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политический деятель Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) и журналистка Алсу Курмашева.
В Россию вернулись бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осужденные в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, ученый Михаил Микушкин, журналист Павел Рубцов, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман, обвиненный в экономических преступлениях Владислав Клюшин и обвиненный в незаконной закупке электроники для ВПК РФ Вадим Конощенок.