В Кремле рассказали о подробностях обмена заключенными

Без комментариев Песков оставил вопрос журналистов, были ли переговоры по журналисту Ивану Сафронову и ученому Борису Кагарлицкому (признан иноагентом в России), а также включение журналиста Павла Рубцова в обмен. Он также не стал комментировать сообщения о том, что заключенные до прилета в Анкару не знали об обмене. Кроме того, пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос, есть ли сейчас в западных тюрьмах те, кого Россия хотела бы вернуть в первую очередь.